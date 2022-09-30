Latifi: "2022 aracına uyum sağlamakta çok zorlandım"

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Williams, Kanadalı pilotun beklenen performansı gösterememesi sebebiyle 2022 sonunda Latifi ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Takım, 2023 için Alex Albon'un takım arkadaşı seçeneklerini değerlendirecek.

Williams'ın kararını onaylayan Latifi, takımın bu kararı İtalya GP'den verdiğini, ancak kararın Nyck de Vries'in Albon'un yerine geçtikten sonra değil, son birkaç yarışın değerlendirildikten sonra geldiğini söyledi.

Latifi, "Durum çok basit, bu sonuç odaklı bir spor ve açıkçası bu yıl pek çok nedenden dolayı iyi performans gösteremedim."

"Takım, kendileri için en iyi olan kararı seçmek zorundaydı ve farklı bir yöne doğru ilerlemek zorunda kaldılar. Yani evet, çok basit bir durum."

"Açıkçası kararı anlıyorum ve durumu kabul edip kariyerimin bir sonraki aşamasına geçtim."

"Yaptığım şeyden kesinlikle memnunum. Bir bakıma, bu kararı kabul etmemi kolaylaştırdı. Çünkü hem pistte hem de pist dışında bu işi nasıl yaptığım konusunda gerçekten hiç pişmanlık duymuyorum."

"Sadece işe yaramadı. Yani evet, benim açımdan herhangi bir pişmanlık yok." dedi.

Latifi, 2020'de ilk yarışına çıktıktan sonra Williams ile ikinci bir sezon elde etmiş oldu ve çaylak yılında ilerleme kaydetti. O zamanki takım arkadaşı George Russell'a gittikçe daha fazla yaklaştı ve toplamda yedi puan elde etti. En önemlisi, Macaristan Grand Prix'sindeki yedinci yarışında Russell'ı geride bıraktı.

Ancak Latifi, 2022 kurallarından sonra FW44'e uyum sağlayamadığını ve bu yüzden elinden gelenin en iyisini yapmak için kendine güvenemediğini açıkladı.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

Latifi, "2022 ile bu araçları sürmek çok daha zor hale geldi. Açıkçası çok farklılar: Daha limitteler, daha az uyumlu ve daha az hata kabul ediyorlar. Bunlar da lastikler ve aracın aerodinamik yapısı gibi sebeplerden kaynaklanıyor."

"Genel olarak, bu araçları kullanmak kolay değil. Bunlardan farklı olarak aracımızın dengede bazı temel kusurları vardı. Bu, sahip olduğunuz yere basma kuvveti açısından söyleyebileceğim bir şey, ki yere basma kuvvetinden yoksun olduğumuzun da farkındayız."

"Yere basma kuvveti bizi çok zorladı, çok eksiğimiz olduğunu biliyoruz çünkü maksimum yere basma gücüne ulaştığımızda diğer pistlere kıyasla en az rekabetçi veya daha az rekabetçi oluyoruz."

"Ama benim için aracın genel sorunu denge üzerineydi."

"Geçen yılki araç ile kendimi biraz daha iyi hissediyordum. Ama yine de dürüst olmak gerekirse, bu asla benim sürüş tarzıma uygun bir araç olmadı, epeyce değişmem ve biraz adapte olmam gerekti."

"Ama geçen yılla başa çıkmak daha kolaydı. Bu seneki kuralların felsefesi biraz daha kolaydı, belki daha farklı bir noktada olabilirdik." dedi.