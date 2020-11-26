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Formula 1 / Son dakika

Latifi: "2021'de Williams'tan büyük bir adım beklememek gerekiyor"

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Latifi: "2021'de Williams'tan büyük bir adım beklememek gerekiyor"
Ekleyen:
, Editör

Williams F1 pilotu Nicholas Latifi, İngiliz ekibin gelecek yıl büyük bir adım atmasını beklemediğini söyledi.

Williams, 2018'den bu yana tüm sezonları son sırada tamamladı ve bu yıl da puan alamayan tek takım konumunda yer alıyor.

Gelecek yıl aynı araçlar kullanılacağı için İngiliz ekibin çok büyük bir adım atması beklenmiyor.

Nicholas Latifi, 2020 sezonuyla birlikte Williams'la F1'e adım attı ve bu yıl şimdiye kadar tek bir puan dahi almayı başaramadı.

Latifi, 2021 hedefleriyle ilgili şöyle dedi: “Umarım ileriye doğru bir adım atma fırsatımız olur. En azından amacımız bu olacak."

"Bu yıl yarışların yaklaşık yarısında puan için yarışma şansımız oldu. Bu bazen tesadüf, bazen de kendi hızımız sayesindeydi."

"Kesinlikle takımın düzenli olarak ilk 10'da yer almak için savaşma fırsatına sahip olmasını istiyoruz. Bu yıl aracımız biraz daha hızlı olsaydı, orta grupta daha sık mücadele ederdik."

"2021 aracı mevcut FW43'ün bir evrimi olacak, ancak son yıllarda herkesin kış aylarında gelişmeyi başardığını gördük. Sonuçları kökten değiştirmemizi beklememelisiniz, ancak kesinlikle bir sonraki adımı atmaya çalışıyoruz."

 
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Editör Kemal Şengül

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