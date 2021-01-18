Latifi: "2021'de hâlâ yarı çaylak olacağım"

Nicholas Latifi, 2020 yılında Williams ile Formula 1'de yarışmaya başladı ancak takvimdeki pek çok yarış, COVID-19 nedeniyle iptal edildi.

Bundan ötürü 2021 için planlanan normal takvimde Latifi'nin daha önce yarışmadığı birden fazla pist var.

Kanadalı pilot, 2021 sezonu öncesinde şöyle dedi: “Her şeyden önce umarım yeni sezon planlandığı gibi veya mümkün olduğunca orijinal takvime göre gerçekleşir."

"Bazı yarışların COVID-19 nedeniyle zaten ertelenmesi gerekti, ancak önceliğimiz güvenlik olarak kalmalı. Umarım yeni aşılar ortaya çıktıkça durum yavaş yavaş iyileşir."

"Formula 1 harika bir takvim oluşturdu, yeni sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum. F1'deki ilk sezonunuzda yeni şeyler öğrenir veya yeni deneyimler yaşarsınız. Artık çaylak olmamanın, kendimi daha güvende hissetmenin, daha hazırlıklı olup ne bekleyeceğimi bilmenin nasıl bir his olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum."

"Ama bazı açılardan hâlâ yarı çaylak gibi hissediyorum, çünkü bilmediğim pistlerde yarışmak zorundayım. Formula 2'den sonra Singapur, Şanghay, Suzuka ve Amerika'daki tüm pistler benim için yeniydi. Geçen yılın takviminde yoklardı, bu yüzden bu yıl ilk kez oralarda yarışacağım."

"Genel anlamda geçen yılki temelin üzerine daha fazlasını ekleyeceğim için heyecanlı ve motiveyim. Geliştirmem gereken şeyler var ve güçlü olduğumu bildiğim alanlarda bile bir sonraki seviyeye geçmek istiyorum. 2020 benim için çok büyük bir öğrenim yılıydı."

"Yeni sezona geçen yıl kaldığım yerden başlamak ve ilerlemeye devam etmek istiyorum."

Geçen yıl zorlu bir çaylak sezonunu geride bırakan Kanadalı sürücü, tüm sıralama turlarında George Russell'a geçilmişti.