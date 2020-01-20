Latifi, 2020’de Rosberg’in numarasıyla yarışacak

Bu sezon Robert Kubica yerine Grove merkezli takımda yarışacak olan Kanadalı sürücü, en son 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg tarafından kullanılan 6 numarayı taşıyacak.

Rosberg, şampiyon olduktan sonra emekli olmuştu. Kurallara göre ise Alman sürücünün numarası iki sene boyunca başka bir sürücü tarafından kullanılamıyordu.

Latifi ise, bu seçiminin Rosberg’le bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Latifi, “Eminim hepiniz, bu sezon Formula 1’de kullanacağım numarayı merak ediyorsunuz.”

“Altı numarayı kullanmayı tercih ettim. Bunu seçme sebebim ise, Torontolu olmam ve Toronto’nun da ‘Altı’ olarak bilinmesi. Çünkü oralıysanız, telefon numaranız için alan kodunuz ya 416’dır ya da 617’dir.”

“Biraz aptalca ama bu kalıplaşmış bir şey. Bu yüzden de bu numarayı seçtim.” şeklinde konuştu.

24 yaşındaki Latifi, 2019’da Formula 2’yi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sene Williams F1’de George Russell’ın takım arkadaşlığını yapacak.