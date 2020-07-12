Latifi, son bölümdeki sarı bayraklar nedeniyle derecesini geliştireemiş

Williams pilotu Nicholas Latifi, sıralama turlarında George Russell ile aynı tempoyu göstermekte zorlandı ve sıralama turlarını 18. sırada noktaladı.

Kanadalı pilotun ilk zaman turu aslında iyiydi ancak sonrasında bu dereceyi geliştirmekte zorlandı.

Diğer tarafta Russell, sıralama turlarını 12. sırada bitirdi.

Latifi, ilk yağmurlu seansında araç içerisinde çok rahat hissettiğini söyledi ancak daha fazlasını yapamadığı için hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

"Koşullar çok zordu. Tam güçle saldırma şansımın olduğu ilk yağmurlu seans olmasına rağmen, kendimi çok rahat hissettim ve bu,benim için gerçekten şaşırtıcıydı."

"Rahat şekilde ikinci bölüme kalabilirdim ve bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşıyorum."

"İlk lastik setindeki hızım ilk 15 içindeydi ama ikinci sette net bir tur atamadım."

"Her turda ya trafik ya da sarı bayrak vardı. Sonra da kırmızı bayrak çıktı."

"Yani orada çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum, bu yüzden birazcık üzgünüm."