Lastikler, Miami GP sıralama turlarında neden "çaresiz" denemelere sebep oldu?

McLaren'den Lando Norris ile Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, C4 hamurundaki aşırı ısınma sorunlarından kaçınmak için Q3'ü teorik olarak daha yavaş olan orta hamurla tamamladı.

İlk sırayı alan Max Verstappen bile zorlandığını söylerken, Red Bull danışmanı Helmut Marko ORF'ye yaptığı açıklamada “hesaplanamayan” lastik davranışlarını kimsenin kontrol altına alamadığını, bunun da takımları "çaresiz" hamlelere ittiğini söyledi.

Norris, Cuma günkü sprint sıralama turlarında arka arkaya birkaç virajda neredeyse kaza yapıyordu ve Cumartesi günkü sıralama turlarında daha da kötü hissedince, orta hamura geçti.

Norris, “Çoğu insan bundan şikayetçi. Hata yapmak çok kolay, %1 bile fazla zorlarsanız oyun biter.”

“Kendimi hiç dünkü kadar iyi hissetmemiştim, bu yüzden tekrar kendime güvenmek için orta hamuru kullanmak istedim."

"Bu da yumuşak ve orta hamur arasında pek bir fark olmadığını gösteriyor.” dedi.

Pirelli pist mühendisi Simone Berra, yumuşak ve orta hamur arasındaki farkın, Miami'de normalden daha küçük olduğunu doğruladı.

Yumuşak hamurların aşırı ısınmasının çok kolay olması nedeniyle Berra, Miami'nin zorlu ilk sektöründe çok fazla zorlayan sürücülerin bunun bedelini turun ilerleyen bölümlerinde ödediğini de ekledi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu durum, Williams pilotu Alex Albon'un sadece altı viraj sonra lastiklerinin bittiğini söylemesiyle doğrulanıyor.

Berra, “Yumuşak lastikteki yol tutuş beklendiği gibi değil. 0.6 ila 0.7 saniye civarı bir fark bekliyorduk ama sadece birkaç ondalık vardı."

“C4 zirve noktasına çok fazla yaklaşıyor, dolayısıyla C4'ü aşırı ısıttığınızda ve hedef sıcaklığı aştığınızda çok fazla kaymaya başlıyorsunuz."

“Biraz yönetmeniz ve lastiklere çok fazla yüklendiğiniz uzun virajlı ilk sektörde çok agresif olmamanız gerekiyor.” dedi.

Yumuşak ve orta lastikler arasındaki küçük fark, RB pilotu Yuki Tsunoda'nın Cumartesi günkü 19 turluk sprint yarışında yumuşak lastiği başarıyla kullanmasından da görüleceği üzere, yarış stratejilerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Yarış temposunda -aşırı ısınma kontrol altında tutulduğu takdirde- lastik aşınması büyük bir problem olmayacak ve başlangıçta yumuşak, sonra da sert lastiğin kullanıldığı tek pit stop stratejisini uygulamak mümkün olacak.

Berra, “Bize göre, orta-sert şeklinde tek pit stop olacak çünkü ufalanma yok ve aşınma da oldukça düşük."

“Fakat yumuşak lastiğin yarış için iyi bir lastik olabileceğini düşünüyoruz. Pozisyon kazanmaya çalışabilir, erken pit stop yapabilir ve önünüzü açarak yarışın sonuna kadar C2 ile gidebilirsiniz.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Erken pit stopun ne kadar avantajlı olacağı henüz bilinmiyor ancak düşük lastik aşınması nedeniyle Pirelli, çok büyük bir fark yaratmasını beklemiyor.

Berra, “Diğer pistlerdeki kadar büyük bir fark olmayacak çünkü lastik aşınma seviyeleri oldukça düşük."

“Sert hamuru doğru aralığa getirmek için yaklaşık yarım tura ihtiyacınız var, bu nedenle öndeki araçtan bir tur sonra pite girseniz bile çok fazla zaman kaybetmezsiniz."

“Aşınma oldukça yüksek olduğunda erken pit stop yapmak güçlüdür ve yeni bir lastiğe sahip olmak size büyük bir avantaj sağlar." dedi.