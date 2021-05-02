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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull ve Mercedes'in Portekiz GP için yaptığı lastik seçimi, stratejik açıdan heyecanlı bir yarış olmasını sağlayabilir.

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?

2021'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasında çok az fark var. Portekiz GP'ye iki takım, ellerinde farklı lastikler olmasıyla stratejik açıdan farklı seçeneklerle başlayacaklar.

Her iki takımın pilotları yarışa orta lastiklerle başlayacak ancak 2. stintte kullanılabilecek lastikler stratejilerin farklılaşmasına neden olabilir.

Antrenman seanslarında farklı programlar uygulayan Mercedes'in elinde iki pilotu için de hiç yeni set sert lastik bulunmuyor. Benzer şekilde Red Bull'un ise pilotlarının yeni set yumuşak lastikleri yok.

Yarışta pit stop aralığı geldiğinde iki takım birbirlerine yakın olursa, bu durumun etkisi ilginç olabilir.

Yumuşak lastikler teoride daha iyi performans sergiliyorlar. 26. tur civarında sert lastiklerden yumuşak lastiklere geçiş yapmak, sertlere göre biraz avantaj sağlayabilir.

Ancak diğer taraftan yumuşak lastikleri uzun süre dayandırmak ve çalıştırmak zor. Özellikle Mercedes, tek turda yumuşakları çalıştırırken orta lastikleri çalıştırmaya göre zorlandı. Bu açıdan performans kaybetmeden bu lastiklerin uzun sürüşte ne kadar kullanılabileceği konusunda belirsizlik var.

Sert lastikleri başlangıçta ısıtmak biraz zaman alsa da ömrünün sonuna doğru muhtemelen yumuşaklara göre daha dayanıklı olacaktır.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu durumda Red Bull, pit stoplara erken girip avantaj kazanmak isterse, pitten çıktıktan sonra zaman kaybedebilir.

Her iki takım muhtemelen yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak pilotların nasıl ilerlediklerini yakından takip edecektir. Seçeneklerden birisinin daha akıllıca çözüm olduğu ortaya çıkarsa, iki takımdan birisinin yarışta kullanılmış lastik setine geçmesi imkansız gibi görünmüyor.

Bir diğer ilginç konu ise, teorik açıdan en hızlı stratejinin yumuşak lastiklerle başlayıp ardından orta lastiklere geçmek olması. Mercedes ve Red Bull'un arkasındaki araçların çoğu, bu şekilde yarışa başlayacaklar.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, Portimao pistinin sıkıntılı olması nedeniyle doğru lastik stratejisine karar vermenin zor olduğunu söyledi. Ferrari, bu yarış için pilotlarının stratejilerini ayırdı. Charles Leclerc yarışa orta lastiklerle başlarken, Carlos Sainz yumuşak lastiklerle başlayacak.

Mekies, "Yumuşak lastiklerle ve orta lastiklerle başlayan araçlar arasında büyük bir mücadele olacağını düşünüyoruz."

"Açıkçası tek bir pit stoplu yarış olacak gibi ancak yumuşak lastikler ne kadar dayanacak? Orta lastiklerle başlayanlar, yarışın başında daha iyi olacaklar ancak bir noktada muhtemelen sert lastiğe geçmek zorunda kalacaklar."

"Böylece yarışın sonu gelmeden şu soru sorulacak: Sert lastikliler, orta lastiklilere göre ne kadar yavaş olacaklar?"

"Bu açıdan yarışın nasıl gelişeceğini görmek çok ilginç olacak. Şu anda kimse bunun cevabını bilmiyor. Birçok kombinasyon ile çok yakın olacağını düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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