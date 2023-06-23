Lastik battaniyesi yasağı kararında, erken pit ihtimalinin ortadan kalkması etkili olacak

Pirelli, ön ısıtmaya ihtiyaç duymayan lastikler üretmek için çalışmalarını sürdürürken, takımlar ve FIA önümüzdeki ay 2024 yılı için lastik ısıtıcı battaniye yasağına devam edip etmeme konusunda oylama yapmaya hazırlanıyor.

Şimdiye kadar konu esas olarak lastiklerin güvenliği etrafında odaklanmıştı ve bazı sürücüler lastik battaniyelerine ihtiyaç duymayarak tasarruf edilecek paranın, soğuk lastiklerle daha fazla kaza riskine değip değmeyeceğini sorguladı.

Ancak Pirelli, ürünlerinin güvenli olacağından emin olsa da, ciddiye alınması gereken başka faktörlerin de olduğunu söylüyor.

Bunların başında da lastik değişiminin yarış üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı geliyor; zira bu durum geçişleri sınırlayabilir ve strateji fırsatlarını azaltabilir.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, önceden ısıtılmamış lastiklerin etkisinin ne olabileceğini bulmak için ayrıntılı simülasyonlar yapılacağını söyledi.

Isola, "Bizim için öncelik önce güvenliktir ve güvenli olmayan hiçbir lastiği yarışlara getirmeyeceğiz."

"Ancak gösteri önemli ve bu analizde sadece ısınmada değil, bozulma seviyesi, yol tutuş zirvesi ve bu tür unsurlar açısından da buradaki etkinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"FIA ve F1 ile birlikte stratejilerin neler olduğunu görmek için bazı yarışları ve yarış durumlarını simüle etmemiz gerekiyor. Birçok nedenden ötürü herkesin tek pit stopa doğru itildiğini görebiliriz."

Pirelli lastikleri ve jantları Alpine garajının dışında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Strateji hakkında konuşursak, bu faktörlerin bir karışımıdır. Lastiğin bozulması, pit alanında kaybettiğiniz zaman ve sollama yapmanın ne kadar zor olduğu düşünülür çünkü trafiğin strateji üzerinde farklı bir etkisi olduğu açık."

"Her zaman paketin tamamını göz önünde bulundurmalıyız, çünkü bir araçta ve bir pistte çalışan sadece lastiğin kendisi değildir." dedi.

F1'deki yarışların en önemli özelliklerinden biri, bir sürücünün pite daha erken girmesi halinde yeni bir lastiğin eski lastiğe göre sağladığı tur süresi avantajı gücüdür.

Lastiklerin en yüksek potansiyellerine ulaşması daha uzun sürerse, bu durum erken pit yapma tamamen ortadan kaldırabilir ve bu da sürücüleri pit stoplar konusunda daha muhafazakar olmaya zorlar.

Isola, Pirelli'nin yaptığı çalışmanın bir kısmının, lastiklerin çıkış turunda optimum sıcaklıklarına ulaşmalarının ne kadar sürdüğünü hesaplamak olduğunu söyledi.

Isola sözlerine şöyle devam etti: "Sürücülerin mutlu olmadıklarını biliyorum çünkü bu büyük bir değişiklik ve yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekecek."

"Erken pitin bu durumda artık işe yaramadığını biliyoruz, bu yüzden farklı bir durum olacak."

"Bu nedenle, örneğin geliştirme testlerimiz sırasında, sürüşün en başında tur başına saniye veya sektör başına saniye açısından farkın ne olduğunu anlamak için piste çıkış turunda sektörleri ayrı ayrı inceliyoruz."

"Karar vermek için faydalı bilgiler sağlamak üzere elimizden geldiğince çok veri toplamaya çalışıyoruz."

Isola, ön ısıtmaya ihtiyaç duymayan lastiklerin kullanılmaya başlanmasının, araca takılmadan önce ısıtılan lastikler gibi performans göstermesini beklemenin gerçekçi olmadığını düşünüyor.

"Eğer hedefimiz battaniyesiz bir lastiğin mevcut lastikle aynı şekilde çalışmasıysa. Size bunun imkansız olduğunu söyleyebilirim."

"Ama bu sadece bizim için değil, herkes için imkânsız çünkü soğuk bir lastikle yola çıkarsanız, şu anda lastikte 70 derece sıcaklık varken sahip olduğunuz yol tutuşuna sahip olamazsınız."

"Belki Bahreyn'de bir viraj yeterli olabilir çünkü çok agresif bir asfalt, yüksek sıcaklık ve lastiğe enerji aktarmaya yardımcı olan bir pist yapısı var. Ancak Monako'da daha fazla zaman alacaktır. Spielberg'de daha fazlası gerekecek. Yani bu farklı bir yaklaşım."

Pirelli ve FIA'nın lastik ısıtıcı battaniye yasağının takım oylamasına sunulması gerektiğine inanıp inanmadığına dair son karar, İngiltere Grand Prix'si sonrası son lastiklerle yapılacak testin ardından verilecek.