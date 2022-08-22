Las Vegas'taki oteller, 100.000 dolara varan yarış paketlerini duyurmaya başladı

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ABD'deki varlığını arttırmaya çalışan Formula 1, bu yolda büyük bir adım attı ve 2023 sezonundan itibaren -ve 41 senelik bir aranın ardından- Las Vegas'a dönmeye karar verdi.

Vegas, iş parıltı ve cazibeye geldiğinde Monako'yu bile gölgede bile bırakabilecek bir şehir, dolayısıyla dünyaca ünlü Strip'te gerçekleşecek ilk cadde yarışı için bilet ve konaklama ücretlerinin biraz tuzlu olmasını görmek pek de şaşırtıcı değil.

Yarış için standart bilet fiyatları henüz açıklanmadı, ancak bazı otel ve yarış paketlerinin 100.000 dolara kadar mal olabileceğine dair bir rapor ortaya çıktı.

Sports Business Journal muhabiri Adam Stern, MGM Resorts'un yarış için otel ve etkinlik paketleri oluşturmak amacıyla 20-25 milyon dolar değerinde bilet satın almayı planladığını tweetledi.

Stern'in edindiği bilginin kaynağı ise, o hafta sonu oda fiyatlarının normale göre üç kat yükselebileceğini belirten CEO Bill Hornbuckle'dan geldi. Strip'te MGM Grand ve Bellagio da dahil olmak üzere birçok otele sahip olan MGM, Kasım ayında Grand'da 249$ ve Ballegio'da 279$'a mal olan bir gecelik konaklama ile şimdiden oldukça pahalı fiyatlar biçmiş durumda.

Las Vegas track action Fotoğraf: Liberty Media

Bizzat Formula 1 yönetimi tarafından pit ve padok gibi tesisler inşa etmek için 240 milyon dolar değerinde bir arsa satın alınmış durumda ve yönetim bu alanı yıl boyunca kullanmak istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda yatırımcılarla bir toplantı düzenleyen Liberty Media başkanı ve CEO'su Greg Maffei "Amacımız sadece yarışta kullanabileceğimiz değil, aynı zamanda yarış yokken bile çeşitli etkinlikler düzenleme imkanı elde edebileceğimiz bir tesise sahip olmaktı"

“Bu etkinliği sahip olduğumuz sermaye kapsamında başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi düşünüyor olmalısınız. Yarış bizi hiçbir şekilde tüketmeyecek veya engellemeyecek." dedi.

Yarışın ne zaman yapılacağı ise henüz kesinleşmedi, ancak sızdırılan bir belge, yarışın Şükran Günü'nden bir hafta öncesinde, yani 18 Kasım'da yapılacağını ve F1 sezonunun sondan bir önceki yarışı olacağını gösteriyor.