Las Vegas'ta zarar eden işletmeler F1'den tazminatı istiyor

F1 ve Liberty Media tarafından organizatör ve destekleyici olarak tamamen bir araya getirilen ilk yarış olan Las Vegas Grand Prix'si kasım ayı sonunda gerçekleşti. Yarış Red Bull ile Ferrari arasında Max Verstappen'in zirveye çıktığı heyecan verici bir mücadeleye sahne olarak sportif açıdan büyük bir başarıya imza attı.

Ancak, yarış öncesinde çok sayıda muhalefet ve olumsuz medya haberiyle karşılaşan bazı yerel işletmeler, yarışın ev sahipliği nedeniyle önemli kayıplara uğradıklarını düşündükleri için şimdi tazminat talep ediyorlar.

Yerel yayın LVSportsBiz.com'da yer alan bir habere göre, işletme sahipleri, yolların kapanması ve her zamanki turist ve ziyaretçilerin yarattığı kargaşa nedeniyle mali durumlarının nasıl etkilendiğini örneklerle ortaya koydular.

Jay's Market'in sahibi Wade Bohn, "Bizim F1'e ihtiyacımız yok. F1'in bize ihtiyacı var."

"F1, şehir ve LVCVA'nın (Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Kurumu) yaptığı her şey nedeniyle meydana gelen kayıpların telafi edilmesini istiyoruz." dedi.

Bohn, 2022'de 8,5 milyon dolar olan yıllık gelirinin, müşteriler işletmesine erişemediği için 2023'te bunun yarısı kadar olduğunu iddia ediyor.

Bohn, "Şehrin sorumlu olduğuna inanıyoruz."

"F1'i şehre getirmek için vergi mükelleflerinin parasını kullanıyorlar. F1 şehre geldiğinde, engel olmayacaklarına ve toplumun bir parçası olacaklarına dair söz verdiler."

"Yaptıkları şey içeri girmek, her şeyi yıkmak, yarışı yürütmek ve kaçıp gitmekti. . . Eğer bu (iş kaybı) gelecek yıl tekrarlanırsa, yüzde 100 işsiz kalacağım." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images The opening ceremony

Yakındaki Battista's restoranının sahibi ve Stage Door Casino'nun genel müdürü Randy Markin de aynı yayına şunları söyledi, "Biz toplum olarak dolandırıldık, kandırıldık. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Her şey kontrolden çıktı."

Salı günü Clark Şehir Komisyonu'nun karşısına çıkan hoşnutsuz işletmelerin temsilcisi, şehir komisyon üyelerine işletmelerin toplu dava açmakla ilgilenmediklerini ancak F1 yarışı nedeniyle uğradıkları zararın tazmin edilmesini istediklerini söyledi.

Buna yarış pistinin hazırlanması ve yolların asfaltlanmasının yanı sıra Las Vegas GP'sinden sonra gerçekleşen söküm işlemleri de dahildir.

Markin, "Las Vegas ilk kez F1 gibi dışarıdan bir kuruluş tarafından kandırıldı. F1 toplumla nasıl ilişki kuracağını bilmiyordu."

"Hiçbirimiz Las Vegas'ı yok etmek istemiyoruz. Dava açılmasını istemiyoruz. Olumsuz bir durumu olumluya çevirmek istiyoruz. İlçe Komisyonu, LVCVA ve FI'nın bir araya gelerek bu sorunla ilgili proaktif davranmaları çok daha iyi olacaktır." dedi.

İlçe Komisyonu Başkanı Tick Segerblom, işletmelerin 'meşru bir noktaya' sahip olduğunu kabul etti. Ancak iddialar hakkında karar verecek bir yapının henüz kararlaştırılmadığını söyledi.

Segerblom, "Bu konuyu gelecekte ele alacağımızdan emin olabilirsiniz."

"F1'i 2024 için onaylamadan önce, geçmişte etkilenen ve gelecekte etkilenmesi muhtemel olan işletmeleri ele alacağız." dedi.