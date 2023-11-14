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Formula 1 Las Vegas GP
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Las Vegas'ta yağmur beklenmiyor

Las Vegas GP için yapılan hava tahminleri yarışın soğuk havada gerçekleşeceğini fakat yağmur olmayacağını gösteriyor.

Editör Ezel Tan
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Las Vegas GP rendering

Las Vegas'ta, gece saatlerinde gerçekleştirilecek yarışın soğuk şartlarda yapılması zaten bekleniyordu ancak yağmur tehlikesi de vardı.

An itibariyle bu tehlike ortada kalkmış durumda fakat hava soğuk olacak.

Cuma günü hava durumu günün hiçbir noktasında 12 derecenin altına inmeyecek ve seanslar 12 ila 15 derecelik şartlarda gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü bu sıcaklık 10 dereceye, pazar günü ise 9 dereceye inecek.

Cuma günü %15 olan yağmur ihtimali, cumartesi %15'e inecek. Pazar günü ise yağmur ihtimali yok.

Rüzgar cuma ve cumartesi günü 10 km/s hızla eserken, pazar günü 25 km/s hıza çıkacak. Bu da ek zorluklara neden olacak.

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