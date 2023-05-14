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Las Vegas'ta Verstappen'e özel tribün olacak

Las Vegas'ta gerçekleştirilecek yarışta, Max Verstappen fanları için özel bir tribün olacak.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, is interviewed

Las Vegas tüm zamanların en pahalı yarışlarından birisi olmaya hazırlanıyor ve hafta sonu yarışı tribünden izlemenin fiyatı epey pahalı.

Bazı biletler var ki bunların fiyatı 1 milyon dolara yaklaşıyor.

Şu anda çoğu pistte büyük bir Max Verstappen fan grubu var ve Las Vegas da bundan faydalanmak amacıyla Verstappen'e özel bir tribün hazırladı.

Çok pahalı olduğu için çok büyük bir taraftar grubu beklenmiyor ancak piste gelenler Hollandalı fanlar için "Max Verstappen" adında özel bir tribün olacak.

Verstappen tribününe dair bilet sahibi olanlar Red Bull fanzone'una erişim, bir fan çantası, 1:2 ölçekli bir sürücü kaskı replikası ve bir Softshell cekete de sahip olacak.

Bu tribünden bilet alan ilk 100 kişin replika kaskı, Verstappen tarafından imzalanacak.

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Red Bull başka bir takıma motor tedarik etmeyi düşünmüyor
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