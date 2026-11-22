Formula 1 Las Vegas GP

Las Vegas'ta tam 352 geçiş ve 35 liderlik değişimi oldu!

Las Vegas Grand Prix’sinde 352 geçiş ve 35 liderlik değişimi yaşandı. Enerji yönetiminin yarış üzerindeki etkisini gözler önüne seren bu rakamlar, 2026 sezonunun şimdiye kadarki en yüksek değerleri oldu.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 22 Kas 2026 08:02

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Formula 1’de 2026 teknik kurallarıyla birlikte değişen yarış dinamikleri, Las Vegas Grand Prix’sinde sıra dışı bir görüntü ortaya çıkardı. Nevada’daki yarışta toplam 352 geçiş ve 35 liderlik değişimi yaşandı. Bu rakamlar, sezonun diğer yarışlarını geride bırakırken enerji yönetiminin pist üzerindeki etkisini de açıkça ortaya koydu.

Yeni nesil güç ünitelerinde batarya kullanımının ve enerji geri kazanımının önemi, pilotların yarış içerisindeki kararlarını doğrudan etkiliyor. Elektrik enerjisini kullanarak rakibini kolayca geride bırakan bir pilot, birkaç viraj veya düzlük sonra enerjisini yeniden toplamak zorunda kaldığında aynı pozisyonu korumakta zorlanabiliyor. Las Vegas'ta bu durum neredeyse her turda tekrarlandı.

Yarış boyunca liderlik tam 35 kez el değiştirdi. Toplam geçiş sayısı ise 352'ye ulaştı. Bu istatistikler, 2026 sezonunda şimdiye kadar görülmemiş seviyelere işaret ediyor.

Las Vegas, sezonun diğer yarışlarını geride bıraktı

Las Vegas'ın ardından sezonun en fazla geçiş yaşanan yarışı, 258 geçişle İtalya Grand Prix'si oldu. Monza'da liderlik 14 kez el değiştirirken, Las Vegas'taki 35 değişim bu sayının iki katından fazlasına ulaştı.

Sepang ve Macaristan Grand Prix'lerinde ise 185'er geçiş ve 11'er liderlik değişimi kaydedildi.

Las Vegas'taki liderlik değişimlerinin sayısı, en yakın takipçisi İtalya'nın yaklaşık 2,5 katına ulaştı. Bu tablo, yarışın ne kadar sık pozisyon değişimine sahne olduğunu ortaya koyuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

Enerji yönetimi yarışı strateji oyununa dönüştürdü

Las Vegas'ta ortaya çıkan görüntüyü tanımlamanın en iyi yollarından biri, yapay ancak son derece heyecanlı bir yarış olması. Enerji yönetimi, pilotların bir düzlükte elektrik gücünü kullanarak rakibini kolayca geçmesine, ancak birkaç viraj sonra bataryasını yeniden doldurmak zorunda kaldığı için aynı rakibine pozisyon kaybetmesine neden oldu.

Bazı pilotlar, enerji toplamak ve sonraki düzlükte yeniden atak yapabilmek için geçildikleri pozisyonları geçici olarak kabullenmek zorunda kaldı. Diğerleri ise rakiplerinin enerji seviyesinin düştüğü anları değerlendirerek liderliğe yükseldi.

Bu nedenle yarışın bazı bölümleri NASCAR yarışlarını, hatta karting mücadelelerini andırdı. Otomobiller uzun süre birbirlerinden kopamazken pozisyonlar sürekli el değiştirdi. Ancak ortaya çıkan bu görüntünün önemli bir bölümü, pilotların anlık olarak kullanabildiği elektrik enerjisiyle doğrudan bağlantılıydı.

Formula 1'in geleneksel yarış anlayışı açısından bu durumun yapay bir tarafı bulunuyor. Bir pilotun enerji avantajıyla rakibini geçtikten sonra bataryasını tükettiği için bir sonraki düzlükte kendisini savunamaz hâle gelmesi, alışılmış yarış dinamiklerinden oldukça farklı. Buna rağmen Las Vegas'ta ortaya çıkan mücadele, heyecan açısından beklentileri fazlasıyla karşıladı. Damalı bayrağa kadar hiçbir pozisyonun kesinleşmediği bir yarış izlendi.

Verstappen enerji yönetimini en iyi yapan isim oldu

Bu karmaşanın içerisinde Max Verstappen, yarışı en iyi okuyan pilot olarak öne çıktı. Hollandalı pilot, ne zaman atak yapması, ne zaman enerji saklaması ve yeni kuralların ortaya çıkardığı stratejik tuzaklardan nasıl kaçınması gerektiğini rakiplerinden daha iyi değerlendirdi.

2026 kuralları altında yalnızca daha hızlı bir otomobile veya yüksek son hıza sahip olmak yeterli değil. Enerjinin hangi düzlükte kullanılacağı, hangi noktada pozisyon mücadelesinden vazgeçileceği ve bir sonraki atağın nasıl hazırlanacağı da büyük önem taşıyor.

Batarya artık yalnızca geçiş ve savunma aracı değil; doğru yönetilmediğinde pilotu yarışın geri kalanında dezavantajlı duruma düşürebilecek sınırlı bir kaynak.

Zafere ulaşmayı başaran Verstappen, 35 kez liderliğin el değiştirdiği ve yüzlerce geçişin yaşandığı yarışta bu dengeyi en iyi kuran isim oldu.

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- Motorsport.com Ekibi

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