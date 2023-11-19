Las Vegas'ta günün pilotu Leclerc oldu
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Las Vegas'ta sergilediği performans sonrası taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa ilk sıradan başlayan Charles Leclerc, ilk virajda MAx Verstappen'in kendisini pist dışına süpürmesinin ardından liderliği erken kaybetti ancak ilk pitlere girmeden önce pist üstünde geçerek yeniden ilk sıraya yükseldi.
Leclerc, güvenlik aracından sonra Red Bull pilotlarına geçilmekten kurtulmasa da son turda yaptığı atakla Sergio Perez'i yeniden geçti ve ikinci sırada yarışı tamamladı.
Leclerc, taraftarların %21'inin oyunu alarak günün pilotu seçildi. Leclerc, bu sene ilk defa günün pilotu seçildi.
2023'te günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Sergio Pérez
|Miami
|Max Verstappen
|Mónaco
|Esteban Ocón
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Alejandro Albón
|Avusturya
|Lando Norris
|Büyük Britanya
|Lando Norris
|Macaristan
|Sergio Pérez
|Belçika
|Max Verstappen
|Hollanda
|Fernando Alonso
|İtalya
|Carlos Sainz
|Singapur
|Carlos Sainz
|Japonya
|Oscar Piastri
|Katar
|Oscar Piastri
|Amerika
|Lando Norris
|Meksika
|Lando Norris
|Brezilya
|Lando Norris
|Las Vegas
|Charles Leclerc
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|12
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Alexander Albon
|4
|Carlos Sainz
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
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