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Formula 1 Las Vegas GP
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Las Vegas'ta günün pilotu Leclerc oldu

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Las Vegas'ta sergilediği performans sonrası taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Yarışa ilk sıradan başlayan Charles Leclerc, ilk virajda MAx Verstappen'in kendisini pist dışına süpürmesinin ardından liderliği erken kaybetti ancak ilk pitlere girmeden önce pist üstünde geçerek yeniden ilk sıraya yükseldi.

Leclerc, güvenlik aracından sonra Red Bull pilotlarına geçilmekten kurtulmasa da son turda yaptığı atakla Sergio Perez'i yeniden geçti ve ikinci sırada yarışı tamamladı.

Leclerc, taraftarların %21'inin oyunu alarak günün pilotu seçildi. Leclerc, bu sene ilk defa günün pilotu seçildi.

2023'te günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Australia Avustralya   Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan   Sergio Pérez
United States Miami   Max Verstappen
Monaco Mónaco  Esteban Ocón
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Canada Kanada  tailandia Alejandro Albón
Austria Avusturya   Lando Norris 
United Kingdom Büyük Britanya   Lando Norris
Hungary Macaristan   Sergio Pérez
Belgium Belçika   Max Verstappen
Netherlands Hollanda   Fernando Alonso
Italy İtalya   Carlos Sainz
Singapore Singapur   Carlos Sainz
Japan Japonya  Australia Oscar Piastri
Qatar Katar  Australia Oscar Piastri
United States Amerika   Lando Norris
Mexico Meksika   Lando Norris
Brazil Brezilya   Lando Norris
United States Las Vegas  Charles Leclerc

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 12
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Thailand Alexander Albon 4
Spain Carlos Sainz 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Australia Óscar Piastri 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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