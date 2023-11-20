Las Vegas'ta en hızlı pit stop McLaren'dan geldi
Las Vegas Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı pit stopu yapan takım McLaren oldu.
Las Vegas'ta McLaren mekanikerleri, Oscar Piastri'nin lastiklerini 43. turda 1,99 saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı pit stoplarından birisine imza attı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 31 pit stop yaptı. En uzun pit stop Valtteri Bottas'ın 24.73 saniyelik pit stopuydu.
Yarışta yapılan pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. McLaren
|O. Piastri
|1.99
|43
|25
|2. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.20
|10
|18
|3. Ferrari
|C. Sainz
|2.25
|03
|15
|4. Red Bull
|S. Perez
|2.45
|26
|12
|5. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.49
|21
|6. Mercedes
|G. Russell
|2.58
|15
|10
|7. Williams
|L. Sargeant
|2.60
|15
|8
|8. Williams
|A. Albon
|2.61
|16
|6
|9. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2.63
|24
|4
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|2.71
|26
|2
|11. Haas
|K. Magnussen
|2.89
|14
|1
|12. Alpine
|E. Ocon
|2.95
|20
|13. Mercedes
|G. Russell
|2,99
|26
|14. Haas
|K. Magnussen
|3.07
|26
|15. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.08
|26
|16. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|3.16
|17
|17. Ferrari
|C. Sainz
|3.17
|26
|18. Alpine
|P. Gasly
|3.25
|17
|19. Haas
|N. Hulkenberg
|3.33
|12
|20. Aston Martin
|L. Stroll
|3.35
|26
|21. Haas
|N. Hulkenberg
|3.62
|26
|22. Aston Martin
|L. Stroll
|3.65
|03
|23. Mercedes
|L. Hamilton
|3.77
|26
|24. Ferrari
|C. Leclerc
|3.91
|21
|25. Aston Martin
|F. Alonso
|4.02
|26
|26. McLaren
|O. Piastri
|4.41
|16
|27. Mercedes
|L. Hamilton
|6.36
|17
|28. Red Bull
|M. Verstappen
|7.74
|16
|29. Aston Martin
|F. Alonso
|9.46
|01
|30. Red Bull
|S. Perez
|11.48
|01
|31. Alfa Romeo
|V. Bottas
|24.73
|01
Red Bull, 21 yarışta topladığı 521 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 437 puanla ikinci, McLaren ise 385 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|521
|2. Ferrari
|437
|3. McLaren
|385
|4. AlphaTauri
|243
|5. Alpine
|190
|6. Aston Martin
|143
|7. Mercedes
|100
|8. Williams
|50
|9. Alfa Romeo
|38
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. McLaren
|L. Norris
|Katar
|1.80
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Katar
|1.93
|3. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|4. McLaren
|O. Piastri
|Las Vegas
|1.99
|5. McLaren
|O. Piastri
|Katar
|2.00
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|Hollanda
|2.01
|7. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|8. McLaren
|L. Norris
|Austin
|2.07
|9. Red Bull
|S. Perez
|İspanya
|2.07
|10.McLaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
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