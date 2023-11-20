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Formula 1 Las Vegas GP
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Las Vegas'ta en hızlı pit stop McLaren'dan geldi

Las Vegas Grand Prix'si hafta sonunda en hızlı pit stopu yapan takım McLaren oldu.

Editör Ezel Tan
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

Las Vegas'ta McLaren mekanikerleri, Oscar Piastri'nin lastiklerini 43. turda 1,99 saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı pit stoplarından birisine imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 31 pit stop yaptı. En uzun pit stop Valtteri Bottas'ın 24.73 saniyelik pit stopuydu.

Yarışta yapılan pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren O. Piastri 1.99 43 25
2. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.20 10 18
3. Ferrari C. Sainz 2.25 03 15
4. Red Bull S. Perez 2.45 26 12
5. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.49 21  
6. Mercedes G. Russell 2.58 15 10
7. Williams L. Sargeant 2.60 15 8
8. Williams A. Albon 2.61 16 6
9. Alfa Romeo V. Bottas 2.63 24 4
10. Red Bull M. Verstappen 2.71 26 2
11. Haas K. Magnussen 2.89 14 1
12. Alpine E. Ocon 2.95 20  
13. Mercedes G. Russell 2,99 26  
14. Haas K. Magnussen 3.07 26  
15. Alfa Romeo G. Zhou 3.08 26  
16. AlphaTauri D. Ricciardo 3.16 17  
17. Ferrari C. Sainz 3.17 26  
18. Alpine P. Gasly 3.25 17  
19. Haas N. Hulkenberg 3.33 12  
20. Aston Martin L. Stroll 3.35 26  
21. Haas N. Hulkenberg 3.62 26  
22. Aston Martin L. Stroll 3.65 03  
23. Mercedes L. Hamilton 3.77 26  
24. Ferrari C. Leclerc 3.91 21  
25. Aston Martin F. Alonso 4.02 26  
26. McLaren O. Piastri 4.41 16  
27. Mercedes L. Hamilton 6.36 17  
28. Red Bull M. Verstappen 7.74 16  
29. Aston Martin F. Alonso 9.46 01  
30. Red Bull S. Perez 11.48 01  
31. Alfa Romeo V. Bottas 24.73 01  

Red Bull, 21 yarışta topladığı 521 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 437 puanla ikinci, McLaren ise 385 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 521
2. Ferrari 437
3. McLaren 385
4. AlphaTauri 243
5. Alpine 190
6. Aston Martin 143
7. Mercedes 100
8. Williams 50
9. Alfa Romeo 38
10. Haas 14

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede artık 1.80 saniye ile McLaren var. Ferrari de 1.93 saniye ile ikinci sıraya çıkmış durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. McLaren L. Norris Katar 1.80
2. Ferrari C. Leclerc Katar 1.93
3. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
4. McLaren O. Piastri Las Vegas 1.99
5. McLaren O. Piastri Katar 2.00
6. Red Bull M. Verstappen Hollanda 2.01
7. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
8. McLaren L. Norris Austin 2.07
9. Red Bull S. Perez İspanya 2.07
10.McLaren L. Norris Avusturya 2.10

 

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