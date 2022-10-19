Las Vegas, "sonsuza kadar" F1'de kalmak istiyor
Las Vegas, yeni Formula 1 pistiyle uzun yıllar takvimin bir parçası olmak istiyor.
Las Vegas, 2023 yılında Formula 1 takvimine girecek ve böylelikle Amerika'daki yarış sayısı toplamda üçe çıkacak.
Yarış cumartesi gecesi gerçekleşecek ve tarihin en geç başlayan yarışı olacak. Pistin konfigürasyonu bazıları tarafından beğenildi ama bazıları da beğenmedi.
Bu yarışın en az üç yıl takvimde kalması bekleniyor fakat sonraki yıllar için de opsiyon mevcut.
Şu anda Liberty ile yarış organizatörleri arasında çok iyi bir ilişki var ve taraflar birlikte çalışmaktan keyif alıyorlar.
Görünüşe bakılırsa Bernie Ecclestone döneminde Monako, F1 için ne kadar önemliyse, Las Vegas da Liberty için o kadar önemli.
Las Vegas Grand Prix'sinin Ticari direktör yardımcısı Emily Prazer, RaceFans'e verdiği demeçte, "Biz burada, Formula 1'e ev sahipliği yapma niyetiyle bir arazi parçası satın almış gibiyiz."
"Haliyle sadece üç yıllığına yarış düzenlemek istemiyoruz, Formula 1'in sonsuza kadar burada kalmasını istiyoruz."
"Bu, o kadar eşsiz bir yer ki sporun gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz." dedi.
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