Las Vegas padok binasının temeli atıldı

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Las Vegas yıllar sonra Formula 1 takvimine geri dönmeye hazırlanıyor ve yarış bir cadde pistinde gerçekleştirilecek.

Yarış Kasım ayında yapılacak ve o tarihe kadar yaklaşık 10 aylık bir süre var. O tarihe kadar padok binasının inşa edilmesi ve pistin hazırlanması gerekiyor.

Bu hazırlıklar da zaten başlamış durumda.

Yarışın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, pistin padok binasının inşasına başlandığı ve ilk temelin atıldığı duyuruldu.

Tarihin en pahalı biletlerine sahip olan Las Vegas GP'de padok binasında özel localar ve VIP bölümleri yer alacak.