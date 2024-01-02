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Las Vegas kumarhaneleri yarış günlerinde rekor gelir elde etmiş

Las Vegas GP hafta sonunda kumarhanelerin gelirinde büyük bir artış yaşanmış.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Atmosphere

Yerel Las Vegas Review Journal gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz Kasım ayında Las Vegas kumarhanelerinde kaydedilen toplam gelirler, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %14,3 daha yüksekti.

Bu durum doğrudan Las Vegas'taki ilk Formula 1 yarışına bağlanıyor ve yerel ekonomiyi olumlu yönde etkileyen bir olgu olarak değerlendiriliyor.

Hatırlanacağı üzere bu şehirde Formula 1 yarışı düzenlenmesine karşı belirsiz bir tutum vardı, zira ulaşım yollarının kapanması nedeniyle ticaret ve catering alanında faaliyet gösteren düzinelerce küçük işletme ciddi kayıplara uğramıştı.

Ancak yarış hafta sonu boyunca Las Vegas kumarhaneleri Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen zengin isimlerle doldu ve bazıları bir şeyler kazanacak kadar şanslı olsalar bile, bu kuruluşlarda büyük miktarlarda para bıraktılar; bu miktar 1.2 milyar doları aştı.

Clark County Nevada Kontrol Komisyonu ekonomi analisti Michael Lawton, "16 Kasım'da başlayan dört günlük dönem, Las Vegas oyun endüstrisi ve ekonominin diğer alanları için son derece kârlı olduğunu kanıtladı. Bazı şirketler bu günlerde rekor kazançlar elde etti." açıklamasında bulundu.

Las Vegas Sphere

Fotoğraf: Erik Junius

Las Vegas Sphere

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