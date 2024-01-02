Las Vegas kumarhaneleri yarış günlerinde rekor gelir elde etmiş
Las Vegas GP hafta sonunda kumarhanelerin gelirinde büyük bir artış yaşanmış.
Yerel Las Vegas Review Journal gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz Kasım ayında Las Vegas kumarhanelerinde kaydedilen toplam gelirler, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %14,3 daha yüksekti.
Bu durum doğrudan Las Vegas'taki ilk Formula 1 yarışına bağlanıyor ve yerel ekonomiyi olumlu yönde etkileyen bir olgu olarak değerlendiriliyor.
Hatırlanacağı üzere bu şehirde Formula 1 yarışı düzenlenmesine karşı belirsiz bir tutum vardı, zira ulaşım yollarının kapanması nedeniyle ticaret ve catering alanında faaliyet gösteren düzinelerce küçük işletme ciddi kayıplara uğramıştı.
Ancak yarış hafta sonu boyunca Las Vegas kumarhaneleri Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden gelen zengin isimlerle doldu ve bazıları bir şeyler kazanacak kadar şanslı olsalar bile, bu kuruluşlarda büyük miktarlarda para bıraktılar; bu miktar 1.2 milyar doları aştı.
Clark County Nevada Kontrol Komisyonu ekonomi analisti Michael Lawton, "16 Kasım'da başlayan dört günlük dönem, Las Vegas oyun endüstrisi ve ekonominin diğer alanları için son derece kârlı olduğunu kanıtladı. Bazı şirketler bu günlerde rekor kazançlar elde etti." açıklamasında bulundu.
Fotoğraf: Erik Junius
Las Vegas Sphere
Son Haberler
Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"
Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz" Alpine: "Red Bull'u, onları kopyalayarak yenemeyiz"
FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor
FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor FIA, F1 2026 kuralları ile 'ağırlık pazarlığını' önlemek istiyor
Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"
Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek" Russell: "2024 aracı geçen yılki kadar aceleye getirilmeyecek"
2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler
2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler 2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar