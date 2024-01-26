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Las Vegas hafta sonunda ziyaretçiler 561 milyon dolar harcamış

Çarşamba günü yayınlanan ön ekonomik etki raporuna göre, kasım ayındaki Formula 1 haftasında Las Vegas'a gelen ziyaretçiler 561 milyon dolar harcadı.

Editör Burak Yasul
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F1 Las Vegas signage

Applied Analysis'in müdürü Jeremy Aguero'nun moderatörlüğünde Las Vegas Grand Prix yöneticileriyle gerçekleştirilen Preview Las Vegas panelinde paylaşılan rapora göre, hafta boyunca 28.200'ü yarışa katılmayanlar olmak üzere 145.000 ziyaretçi geldi ve bu ziyaretçiler 561 milyon dolar harcadı.

Yarış, sıralama ve antrenman turları 16-18 Kasım tarihlerinde Las Vegas'ın ünlü caddesi Strip'te gerçekleştirildi.

Rapora göre ortalama bir ziyaretçi 4,128 $ (yarışa katılmayanlar 2,662 $) harcadı. Yerel vergi kasası tahmini olarak 64 milyon $ zenginleşti.

F1 yetkilileri, bu ilk tahminlerin ekonomik kalkınma çarpanlarını (doğrudan, dolaylı ve uyarılmış harcamalar) içermediğini ve muhtemelen rakamların yarış haftası için öngörülen 1,2 milyar dolarlık ekonomik etkiye yaklaşacağını söylüyor. F1, birkaç hafta içinde daha fazla ayrıntı beklendiğini söyledi.

Nevada Vergi Dairesi'ne göre kasım ayı satış vergisi gelirinin ocak ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Las Vegas Grand Prix A.Ş.'nin yeni atanan işletme müdürü Betsy Fretwell, turistlerin değerlendirilmesiyle elde edilen vergi gelirinin, kamu hizmetleri için ödeme yapma konusunda bölge sakinleri üzerindeki baskıyı azalttığını söyledi.

Aguero çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin tarihteki en iyi performansı gösterdiğini, ancak tüketicilerin haberlerinin çoğunu bunu kanıtlayan ekonomik göstergeleri rapor etmeyen sosyal medyadan aldıkları için bunu görmediklerini söyledi.

Birçok Las Vegaslı'nın kasım ayındaki Formula 1 Las Vegas Grand Prix yarışının şehir için ne kadar başarılı olduğunu fark etmediğini, yarış haftası boyunca milyonlarca dolar otel odası vergisi, satış vergisi, oyun vergisi ve canlı eğlence vergisi toplandığını söyledi.

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