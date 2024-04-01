Las Vegas GP'nin ekonomik etkilerinin yayınlandığı rapor açıklandı

Las Vegas geçtiğimiz kasım ayında ilk modern Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı ve şampiyona bir sezonda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen üçüncü yarışını organize ederken Formula 1 de ilk kez organizatör ve destekçi oldu.

Geçtiğimiz hafta, Clark County tarafından hazırlanan devasa bir rapor, Las Vegas firması Applied Analysis tarafından bir araya getirilen raporun ekonomisi ile birlikte yetkililer arasında incelendi.

Raporda Las Vegas GP'nin Las Vegas tarihindeki en büyük küresel TV izleyicisini ürettiği ve toplam 884 milyon dolarlık bir ekonomik etki yarattığı belirtildi.

Bu rakam, Las Vegas'ta tek bir etkinlik için kaydedilen en yüksek rakam olan 77 milyon dolarlık eyalet ve yerel vergileri de içeriyor.

Kumar şirketleri ve kumarhanelerin karışık sonuçlar elde ettiği iddia edilirken, bazı kumarhaneler üst düzey müşterilerin bolca geldiğini, diğer kumarhaneler ise yarış hafta sonunun düzenli müşterileri kaçırdığını bildirdi.

Bununla birlikte, pek çok zorluk ve engel de vardı. Raporda, su kurulları, itfaiye ve toplu taşıma gibi çeşitli devlet kurumları, kolluk kuvvetleri ve bayındırlık işleri sorunları ayrıntılı olarak açıklandı.

İlçe personeli Grand Prix için 17 bin saatten fazla çalışmış ve bu masrafların yüzde 89'u lisanslar, harçlar ve izinler yoluyla karşılanmıştır.

En büyük aksaklık, ilçenin bakımını üstlendiği sokakların yeniden kaplanması, çimento yangın duvarları, ışıklar ve pist güvenlik özelliklerinin eklenmesi de dahil olmak üzere toplam dokuz ay süren pistin inşa edilme sürecinde yaşandı.

Bu aksaklık, otobüs güzergahlarının değiştirilmesini gerektirmiş, günde 25 bin vatandaşı etkilemiş ve "60 dakikaya varan" gecikmelere neden olmuştur.

General views of the track ahead of the opening ceremony Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Raporda vurgulanan diğer sorunlar arasında FOM, FIA veya LVGP şirketi gibi hangi F1 kuruluşunun hangi organizasyon alanını denetlediğine dair netlik eksikliği de yer alıyordu. Raporda ayrıca geç izin başvuruları, organizasyondaki ani plan değişiklikleri ve altyapıdaki bazı tesislerin doğru izinler olmadan faaliyet göstermesi gibi çeşitli sorunlar da vurgulandı.

Raporda ayrıca 12 rögar kapağının hâlâ standartlara uygun hale getirilmeyi beklediği de vurgulandı. Bu durum geçen yıl bir tanesinin gevşeyerek Carlos Sainz'in Ferrari'sini parçaladığı dramatik antrenman olayının ardından dikkat çekti.

Korozyon koruması da bu yılki yarıştan önce rögar kapakları için yapılması gerekenler arasında olduğu vurgulandı.

Bu yılın başlarında bildirildiği üzere, yarış pistinin yakınında ya da üzerinde bulunan bazı yerel işletme sahipleri, inşaat ve dolambaçlı yolların kendilerine milyonlarca dolar gelir kaybına mal olduğundan şikayet etmiş ve tazminat talebinde bulunmuşlardır.

Ancak, 2024 yarışı için hazırlık ve aksaklıkların çok daha az olması beklenirken, özellikle de pistte yenileme çalışması gerekmediği için, Las Vegas Grand Prix'nin işletme müdürü Betsy Fretwell, organizasyonun ilkyarış öncesinde karşılaşacağı zorlukların tamamen farkında olduğunu söyledi.

Fretwell, "Bu raporda hiçbir sürpriz yoktu."

"Bu sorunların çoğunu ele almak için zaten çalışıyorduk. Daha verimli hale geliyoruz, ilçe ile daha iyi koordinasyon sağlıyoruz ve iletişimimizi geliştiriyoruz."

"Bu yeni bir etkinlikti ve bir sokak yarışı olduğu için karmaşıktı. Tüm bu işletmelerin açılıp kapanmasını sağlamak zorundayız." dedi.