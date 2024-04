Las Vegas GP'nin ekonomik etkilerinin yayınlandığı rapor açıklandı

Las Vegas geçtiğimiz kasım ayında ilk modern Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı ve şampiyona bir sezonda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen üçüncü yarışını organize ederken Formula 1 de ilk kez organizatör ve destekçi oldu.

Geçtiğimiz hafta, Clark County tarafından hazırlanan devasa bir rapor, Las Vegas firması Applied Analysis tarafından bir araya getirilen raporun ekonomisi ile birlikte yetkililer arasında incelendi.

Raporda Las Vegas GP'nin Las Vegas tarihindeki en büyük küresel TV izleyicisini ürettiği ve toplam 884 milyon dolarlık bir ekonomik etki yarattığı belirtildi.

Bu rakam, Las Vegas'ta tek bir etkinlik için kaydedilen en yüksek rakam olan 77 milyon dolarlık eyalet ve yerel vergileri de içeriyor.

Kumar şirketleri ve kumarhanelerin karışık sonuçlar elde ettiği iddia edilirken, bazı kumarhaneler üst düzey müşterilerin bolca geldiğini, diğer kumarhaneler ise yarış hafta sonunun düzenli müşterileri kaçırdığını bildirdi.

Bununla birlikte, pek çok zorluk ve engel de vardı. Raporda, su kurulları, itfaiye ve toplu taşıma gibi çeşitli devlet kurumları, kolluk kuvvetleri ve bayındırlık işleri sorunları ayrıntılı olarak açıklandı.

İlçe personeli Grand Prix için 17 bin saatten fazla çalışmış ve bu masrafların yüzde 89'u lisanslar, harçlar ve izinler yoluyla karşılanmıştır.

En büyük aksaklık, ilçenin bakımını üstlendiği sokakların yeniden kaplanması, çimento yangın duvarları, ışıklar ve pist güvenlik özelliklerinin eklenmesi de dahil olmak üzere toplam dokuz ay süren pistin inşa edilme sürecinde yaşandı.

Bu aksaklık, otobüs güzergahlarının değiştirilmesini gerektirmiş, günde 25 bin vatandaşı etkilemiş ve "60 dakikaya varan" gecikmelere neden olmuştur.

General views of the track ahead of the opening ceremony

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images