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Formula 1 Las Vegas GP

Las Vegas GP’de strateji netleşiyor: Tek pit stoplu bir yarış olabilir

Pirelli Motorsport Direktörü Dario Marrafuschi, Las Vegas Grand Prix’sinde tek pit stoplu stratejinin en güçlü seçenek olduğunu belirtti. İlk bölümde en yumuşak, ikinci bölümde ise orta sertlikteki lastiklerin tercih edilmesi bekleniyor.

Kemal Şengül Giacomo Rauli

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 17:50

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Formula 1’de sezonun sondan üçüncü yarışı olan Las Vegas Grand Prix’sinde takımların strateji tercihlerini büyük ölçüde lastik sıcaklıkları ve düşük aşınma belirleyecek. Pirelli Motorsport Direktörü Dario Marrafuschi, yarış öncesinde yaptığı değerlendirmede tek pit stoplu stratejinin belirgin şekilde öne çıktığını, iki pit stopun ise zaman kaybı nedeniyle daha yavaş kalacağını söyledi.

Marrafuschi’ye göre pist asfaltının düşük sıcaklığı, pilotların lastikleri ideal çalışma aralığına getirmesini zorlaştıracak. Sıralama turlarında da bunun etkisi görüldü. Lastikleri hazırlamak için yapılan turların artması, seans boyunca kaydedilen toplam turun sezonun en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açtı.

Erken pit stop avantajı sınırlı kalabilir

Las Vegas’ta lastiklerin çalışma sıcaklığına ulaşması yaklaşık iki tur sürecek. Bu durum, rakibinden önce pite girerek yeni lastiklerle zaman kazanmayı amaçlayan stratejinin etkinliğini azaltabilir.

Marrafuschi, lastiklerin ısınma sürecinin bu pistte erken pit stop hamlesini normal şartlara kıyasla daha az verimli hâle getireceğini belirterek, bu stratejinin yarışta belirleyici bir seçenek olmasını beklemediklerini ifade etti.

Pirelli'nin değerlendirmesine göre tek pit stop, iki pit stopa kıyasla daha hızlı olacak. Etkinlik öncesinde iki strateji arasındaki zaman farkı yaklaşık 14 saniye olarak hesaplanırken, pistten elde edilen son veriler bu farkın yaklaşık 6 saniyeye gerilediğini gösteriyor. Düşük lastik aşınması ve pist koşulları, tek pit stopu en olası seçenek hâline getiriyor.

Dettaglio tecnico McLaren MCL40

Fotoğraf: AG Galli

En yumuşak lastikler ilk bölümde tercih edilecek

Yarışın ilk bölümünde en yumuşak hamurun tercih edilmesi bekleniyor. Bu lastikler, startta ve ilk turlarda gerekli tutunmayı sağlamak açısından avantaj sunuyor.

İkinci bölümde ise orta sertlikteki lastikler öne çıkıyor. Daha hızlı çalışma sıcaklığına ulaşmaları ve Las Vegas pistinin pürüzsüz asfalt yapısı nedeniyle aşınmanın sınırlı kalması, bu seçeneği cazip hâle getiriyor.

En sert lastikler de tamamen ihtimal dışı değil. Henüz hiçbir takımın bu hamuru kullanmamış olması belirsizlik yaratsa da Marrafuschi, bu lastiklerin sezon boyunca farklı pistlerde ve cadde pistlerinde kullanıldığını hatırlatarak seçeneğin bilinmeyen bir tercih olmadığını vurguladı.

Pirelli’nin hesaplamalarına göre en yumuşak ve orta sertlikteki lastiklerin kullanılacağı stratejide pit stop penceresi 22. turda açılıyor. En yumuşak ve en sert lastiklerin tercih edildiği alternatifte ise bu pencere 21. turdan itibaren başlayabiliyor. Bununla birlikte Marrafuschi, yarışta en muhtemel tercihin ilk seçenek olacağını düşünüyor.

Lastik yüzeyindeki aşınmanın asıl nedeni sıcaklık değil

Serbest antrenmanların son bölümünde ve sıralama turlarında lastiklerde hafif yüzey aşınması gözlemlendi. Özellikle ön lastiklerde ve en yumuşak hamurda görülmesi beklenen bu durumun, Las Vegas pistinin düşük yanal yükleri nedeniyle temizlenmesi daha zor olabilir.

Buna rağmen Pirelli’ye göre pilotların karşılaşacağı temel problem yüzey aşınması değil, lastiklerin yeterli sıcaklığa ulaşamaması olacak. Marrafuschi, ön lastiklerde görülen tutunma eksikliğinin ve frenajdaki kilitlenmelerin de büyük ölçüde düşük sıcaklıklardan kaynaklandığını belirtti.

Pirelli’nin gözlemlerine göre McLaren ve Red Bull, lastiklerini rakiplerine kıyasla daha hızlı çalışma sıcaklığına ulaştırabiliyor. Bunun otomobilin karakteri, pilotların sürüş tarzı veya başka faktörlerle ilişkili olabileceğini belirten Marrafuschi, takımların bu avantajın ardındaki nedenleri kendilerinin bildiğini söyledi.

Las Vegas’ta stratejiyi belirleyecek temel unsur böylece ortaya çıkıyor: Lastik aşınmasından çok, lastikleri doğru sıcaklık aralığında tutabilmek. Bu nedenle tek pit stoplu strateji yarışın favorisi olarak öne çıkarken, lastiklerini daha hızlı ısıtabilen takımların önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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