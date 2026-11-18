Formula 1 Las Vegas GP

Las Vegas GP hava durumu: Soğuk koşullar lastik yönetimini zorlaştırabilir

Gece yarışına sahne olacak Las Vegas Grand Prix'si boyunca yağış beklenmezken takvimin en soğuk hava koşulları ekipleri zorlayabilir.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 10:05

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Las Vegas GP

Formula 1 takviminin en popüler duraklarından biri olan ve ışıklar altında düzenlenecek Las Vegas Grand Prix’si öncesinde hafta sonunun hava durumu tahmini belli oldı. The Weather Channel verilerine göre Nevada sokaklarında üç gün boyunca yağmur beklenmiyor, ancak gündüz 15°C civarında seyreden sıcaklıklar gece saatlerinde 4°C'ye kadar gerileyecek.

Bu da takımları, özellikle lastikleri doğru sıcaklıklara getirmek konusunda bir hayli zorlayabilir.

Cuma

Gündüz saatlerinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzü ve en yüksek sıcaklığın 15°C olması bekleniyor. Yüzde 4 yağış ihtimali ve yüzde 44 nem öngörülürken rüzgar, kuzey-kuzeybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek.

Gece saatlerindeyse açık gökyüzü altında sıcaklık 4°C'ye kadar düşecek. Nem yüzde 54 seviyesine çıkarken yağış ihtimali yüzde 1'e inecek.

Cumartesi

Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı günde en yüksek sıcaklık 14°C olacak. Yağış ihtimali yüzde 1, nem oranı yüzde 37 ve kuzeydoğudan esen rüzgârın hızının saatte 9 km olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde sıcaklık yeniden 4°C'ye gerilerken yağış riski beklenmiyor. Rüzgarın batı-güneybatı yönünden saatte 7 km hızla esmesi bekleniyor ve nem oranı yaklaşık yüzde 49 seviyesine ulaşacak.

Pazar

Hafta sonunun son gününde çoğunlukla güneşli bir hava ve en yüksek 15°C sıcaklık öngörülüyor. Gündüz saatlerinde yağış ihtimali yüzde 0, nem yüzde 37 ve doğudan esen rüzgâr saatte 10 km hızında olacak.

Gece saatlerindeyse önceki iki güne kıyasla hava biraz daha ısınarak en düşük 6°C seviyesinde seyredecek. Akşamın erken saatlerinde yoğunlaşan bulutların ardından gökyüzü açılırken yağış ihtimali yüzde 6, nem oranıysa yüzde 51 olarak tahmin ediliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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