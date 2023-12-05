Las Vegas GP hakemi Warwick: "Sainz'a verilen ceza adil değildi"
Las Vegas Grand Prix'sinin yarış hakemi Derek Warwick, Carlos Sainz'a verilen cezayı adil bulmuyor.
Las Vegas GP'sinin olaylı 1. antrenman seansının ardından Sainz, değiştirmek zorunda kaldığı güç ünitesi parçaları sebebiyle gridde geriye düşme cezası almıştı.
Sainz, 1. antrenman seansının ilk dakikalarında bir rögar kapağının üzerinden geçerek aracına büyük hasar verdi.
Aracındaki hasar sebebiyle motor, batarya ve kontrol ünitesi değişikliğine giden Ferrari'de Sainz, batarya değişimi için gridde 10 sıra geriye düşme cezası aldı.
Ferrari, kendi hataları olmaksızın verilen cezadan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşadı ve bunun "haksızlık" olduğunu belirtti.
O hafta sonu yarış hakemlerinden birisi de eski Formula 1 pilotu Derek Warwick'ti.
Eski Renault, Brabham ve Lotus pilotu ve Le Mans 24 Saat galibi Warwick, İspanyol pilota verilen cezanın adil olmadığını kabul etti.
Warwick, "Her spor hakemi gibi bizim de zor bir işimiz var."
"Yanlış olduğunu düşündüğümüzde bile tarafsız, katı ve sert olmak zorundayız."
"Las Vegas'ta Sainz'a vermek zorunda kaldığımız ceza adil değildi, bunun olmaması için çabaladık fakat kurallar böyle olduğu için yapacak bir şey yoktu." dedi.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Derek Warwick on the red carpet
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