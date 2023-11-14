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Formula 1 Las Vegas GP
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Las Vegas GP hafta sonunun açılışını Kylie Minogue yapacak

Las Vegas GP organizatörleri, pop yıldızı Kylie Minogue'un Çarşamba gecesi gerçekleştirilecek açılış töreninde sahne alacağını duyurdu.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Christian Horner, Red Bull Racing team principal with Kylie Minogue and team members on the grid

Albüm satışları dünya çapında 80 milyonu aşan Grammy Ödüllü şarkıcının, hafta sonunun belirli noktalarında sahne alacağı zaten açıklanmıştı.

Şimdi çarşamba gecesi gerçekleştirilecek açılış törenine katılacağı açıklandı. Minogue, etkinliğin ilk gününde unutulmaz bir şov sunacak.

Las Vegas Grand Prix'si başlamadan önce ABD milli marşını söyleyecek olan şarkıcının ismi de belli oldu: Donny Osmond.

Osmond, uzun yıllar sonra gerçekleştirilecek ilk Las Vegas GP'sinin başlangıcına kısa bir süre kala gridde ABD marşını okuyacak

. Ayrıca kendisine büyük bir ekip de eşlik edecek.

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