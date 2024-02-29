Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı

2022 ve 2023 sezonlarının her ikisi de 22 yarış içeriyordu.

Bununla birlikte, Las Vegas'ta F1 tarafından desteklenen ilk cadde pisti yarışı ve Katar GP'sinin takvime eklenmesi, Fransa'nın takvimden kalkması ve 23. yarış olması gereken Imola'nın iptal edilmesiyle 2023 farklı bir sezon oldu.

Bir önceki yıla göre toplam gelir %25 artışla 2.573 milyar dolardan 3.222 milyar dolara yükselirken, faaliyet kârı %64 artışla 239 milyon dolardan 392 milyon dolara çıktı.

Takımlar arasında paylaşılan toplam ödeme ise %5'lik bir artışla 1.157 milyar dolardan 1.215 milyar dolara yükseldi.

Liberty Media rakamları açıklarken Las Vegas'ın ne kadar büyük bir etki yarattığını açıkça ortaya koydu ve etkinliğin F1 için bir başarı olduğunu gösterdi.

Gelirdeki artışla ilgili olarak şirket şunları söyledi: "Yarış promosyonu geliri temel olarak açılış Las Vegas GP'sinden elde edilen bilet geliri ve ücretlerdeki diğer sözleşme artışları nedeniyle arttı."

"Tüm yıl ve yıl sonunda yarış promosyonu geliri, önceki yılın karşılaştırılabilir dönemlerine kıyasla her dönemde düzenlenen yarışlardan da yararlandı."

"Sponsorluk geliri Las Vegas GP'den elde edilen gelir, yeni sponsorlardan elde edilen gelir ve mevcut sponsorlardan elde edilen gelirdeki büyüme nedeniyle arttı."

"Maliyetler tüm yıl ve yıl sonunda, Las Vegas GP'nin tanıtım, organizasyon ve sunum maliyetlerinin yanı sıra artan Paddock Club katılımı ve maliyet enflasyonu ile ilişkili diğer etkinliklerdeki maliyetleri nedeniyle arttı."

F1 CEO'su Stefano Domenicali geçen yılın sadece finansal açıdan değil, organizasyon açısından da başarılı bir yıl olduğunu açıkça ifade etti.

Domenicali, "2023, F1 için bir başka inanılmaz sezon oldu."

Las Vegas Sphere Fotoğraf: Erik Junius

"Rekor yarış katılımıyla tüm platformlarda güçlü bir etkileşim sağladık ve F1 üst üste dördüncü kez sosyal medyada en hızlı büyüyen lig olma konumunu korudu."

"F1, özellikle başarılı Las Vegas GP ile güçlenen ABD pazarındaki izleyici kitlesinde taraftar büyümesini sürdürdü."

"Sürdürülebilirlik girişimlerimiz F1 ve ortaklarımız için bir öncelik olmaya devam ediyor. Bu sezon F1 takviminin yanı sıra yedi F1 Akademi yarışını da gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz."

"Taraftarlarla ilişkilerimizi derinleştirmeye ve ticari ortaklıklarımızı artan değer getirecek şekilde optimize etmeye odaklandığımız 2024 sezonu için heyecanlıyız."