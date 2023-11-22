Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Las Vegas GP, bu yıl Amerika'da en çok izlenen dördüncü F1 yarışı olmuş

ESPN'in haberine göre Las Vegas GP'yi Amerika'da ortalama 1,3 milyon kişi canlı seyretti.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

Formula 1 yönetimi ve Las Vegaslı yetkililer, uzun yıllar sonra gerçekleştirilen ilk Las Vegas GP için yoğun çaba sarf ettiler.

Yarış adeta karnaval havasında geçti ve gösterinin boyutu bazı isimlerin eleştirisiyle sonuçlandı.

Las Vegas GP yerel saatle 22:00'de başladı. Farklı saat dilimleri göz önüne alındığında, bu bazı Amerikalıların yarışı TV'den canlı izlemek için gece geç saatlere kadar ayakta kalmaları anlamına geliyordu.

ESPN'e göre yayın ortalama olarak 1,3 milyon kişi tarafından izlendi, ki bu F1'in Amerika'daki dördüncü en yüksek izlenme oranıydı.

Max Verstappen'in kazandığı yarış, 1.76 milyon Amerikalının izlediği Kanada GP'sinden bu yana en çok izlenen F1 yarışı oldu.

Monako ve Miami Grand Prix'leri ise 1.79 ve 1.96 milyon izleyiciyle sezonun en çok izlenen yarışlarıydı.

Bu sayılar 332 milyonluk bir ülke için oldukça düşük görünebilir, ancak F1'in ülkedeki popülaritesi giderek artıyor.

GPBlog'a göre şu anda ülkede en çok izlenen yarış serisi NASCAR. Bu seri ülkede yarış başına 2,86 milyon izleyici tarafından seyrediliyor.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alpine, F1 motor eşitleme girişiminden vazgeçti!
Sonraki haber Sainz: "F1'in daha hızlı güvenlik aracına ihtiyacı var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Hastalanan Ocon perşembe günkü basın toplantısını kaçıracak

Hastalanan Ocon perşembe günkü basın toplantısını kaçıracak

Formula 1
Abu Dabi GP

Hastalanan Ocon perşembe günkü basın toplantısını kaçıracak Hastalanan Ocon perşembe günkü basın toplantısını kaçıracak

Windsor: "Russell'ın yerinde Bottas olsa, şu an farklı bir Hamilton görebilirdik"

Windsor: "Russell'ın yerinde Bottas olsa, şu an farklı bir Hamilton görebilirdik"

Formula 1
Abu Dabi GP

Windsor: "Russell'ın yerinde Bottas olsa, şu an farklı bir Hamilton görebilirdik" Windsor: "Russell'ın yerinde Bottas olsa, şu an farklı bir Hamilton görebilirdik"

Wolff: "Ferrari ile mücadele çetin geçecek"

Wolff: "Ferrari ile mücadele çetin geçecek"

Formula 1
Abu Dabi GP

Wolff: "Ferrari ile mücadele çetin geçecek" Wolff: "Ferrari ile mücadele çetin geçecek"

Son Haberler

Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim" Alonso: "2012'den sonra en iyi sezonumu geçirdim"

Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var" Verstappen: "Abu Dabi'de güzel anılarım var"

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor Sauber bu hafta sonu Alfa Romeo'ya veda ediyor

F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol