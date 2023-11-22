Las Vegas GP, bu yıl Amerika'da en çok izlenen dördüncü F1 yarışı olmuş
ESPN'in haberine göre Las Vegas GP'yi Amerika'da ortalama 1,3 milyon kişi canlı seyretti.
Formula 1 yönetimi ve Las Vegaslı yetkililer, uzun yıllar sonra gerçekleştirilen ilk Las Vegas GP için yoğun çaba sarf ettiler.
Yarış adeta karnaval havasında geçti ve gösterinin boyutu bazı isimlerin eleştirisiyle sonuçlandı.
Las Vegas GP yerel saatle 22:00'de başladı. Farklı saat dilimleri göz önüne alındığında, bu bazı Amerikalıların yarışı TV'den canlı izlemek için gece geç saatlere kadar ayakta kalmaları anlamına geliyordu.
ESPN'e göre yayın ortalama olarak 1,3 milyon kişi tarafından izlendi, ki bu F1'in Amerika'daki dördüncü en yüksek izlenme oranıydı.
Max Verstappen'in kazandığı yarış, 1.76 milyon Amerikalının izlediği Kanada GP'sinden bu yana en çok izlenen F1 yarışı oldu.
Monako ve Miami Grand Prix'leri ise 1.79 ve 1.96 milyon izleyiciyle sezonun en çok izlenen yarışlarıydı.
Bu sayılar 332 milyonluk bir ülke için oldukça düşük görünebilir, ancak F1'in ülkedeki popülaritesi giderek artıyor.
GPBlog'a göre şu anda ülkede en çok izlenen yarış serisi NASCAR. Bu seri ülkede yarış başına 2,86 milyon izleyici tarafından seyrediliyor.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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