Las Vegas GP biletlerinin fiyatı 1 milyon doları buluyor

Haberi dinle

Las Vegas Grand Prix'si, 18 Kasım'da ünlü Las Vegas Strip bulvarını da kapsayan pistle Formula 1 takvimine girecek.

Formula 1 yönetimi, yarışı sadece sportif anlamda değil, sosyal anlamda da sezonun en çarpıcı ve unutulmaz etkinliği haline getirmeyi istiyor.

Las Vegas Grand Prix'sinin konukları arasında çok sayıda yıldızın olması bekleniyor ve bu da hem otel malyietlerini hem de bilet fiyatlarını artırmış durumda.

Las Vegas Grand Prix'si için en ucuz bilet 500 dolar ve bu bilet alındığı takdirde, üç gün boyunca yarışı ayakta takip etmeniz gerekiyor. Bu fiyata piste erişimin yanı sıra yiyecek ve alkolsüz içecekler de dahil.

Oturmalı tribünler için bilet fiyatları 2000 ila 2500 dolar arasında değişiyordu. Fakat talep o kadar yüksekti ki satışlar resmi olarak başladıktan 21 dakika sonra hepsi tükendi.

Yine de Las Vegas Grand Prix'sine katılmak isteyen ve para konusunda sorunu olmayanlar için seçenekler mevcut.

Paddock Club'a erişim sağlayan VIP biletlerin fiyatı şu anda 8 ila 10 bin dolar arasında değişiyor.

Ancak, Wynn Hotel'deki en pahalı ve özel teklifin fiyatı 1 milyon doları buluyor. Bu seçeneği seçerseniz, Las Vegas havalimanında karşılanacak, 540 metrekarelik 5 yıldızlı bir odada dört gün boyunca konaklayacak, pilotların ve kilit isimlerin yer aldığı özel bir törene katılacak, piste VIP erişim sağlayacak ve organizatörlerin ayrıntılarını henüz açıklamadığı özel bir Formula 1 etkinliğine katılım sağlayacaksınız.

Bu bileti satın alan kişi, aynı haklara sahip olacak beş misafir çağırabiliyor. Para sıkıntısı olmayan bir arkadaş grubu için fena bir teklif değil.