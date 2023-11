Las Vegas GP: Aksiyon dolu yarışı Verstappen cezaya rağmen kazandı, Leclerc ikinciliği son turda aldı!

Amerika'nın gözde şehirlerinden, dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz, Formula 1'e 40 yıldan daha uzun bir süre önce ev sahipliği yapmış olan Las Vegas; bu yıl F1 takvimine geri döndü.

Sportif anlamda olmasa da gösteri açısından belki de F1 tarihinin en görkemli hafta sonu olarak gösterebileceğimiz Las Vegas GP bugün gerçekleştirildi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ikinci sıradan başladığı yarışta 5 saniye zaman cezasına rağmen kazandı ama Hollandalı pilotun bu zafer için normalde daha fazla çalışması gerekti.

Üç kez şampiyon pilota podyumda Charles Leclerc ve Sergio Perez katıldı.

Yarışın hikayesi

Las Vegas'ın ana caddeleri ve bulvarına kurulan cadde pistinde yapılan yarış öncesinde Charles Leclerc pole pozisyonundaydı, gridde onun arkasında normalde Carlos Sainz olmalıydı ama İspanyol sürücü, 1. antrenmandaki talihsiz kazasının ardından motor parçası değiştirmek zorunda kaldığından 10 sıra grid cezası aldı ve 12. sıraya geriledi.

Böylelikle 3 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ilk çizgide Leclerc'e katılmış oldu. İkinci çizgide George Russell ve Pierre Gasly vardı.

Üçüncü çizgide Williams pilotları vardı: Alexander Albon beşinci, yerel kahraman Logan Sargeant altıncıydı.

Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ilk 10'u tamamlıyordu. Sergio Perez ve Carlos Sainz onun arkasındaydı.

Kötü bir sıralama seansı geçiren McLaren'da ise Lando Norris 16, Oscar Piastri ise 19. sıradan start alıyordu.

Yarış öncesinde merak edilen bir diğer husus lastiklerdi ve lastik seçimlerine baktığımızda ise ilk 10'da Hamilton (sert) dışında herkes orta hamura sahipti.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve 50 turluk mücadele başladı.

İlk cepten ilk viraja olan mesafe nispeten kısa olsa da Leclerc ilk virajı lider dönemedi. Verstappen çizgiden daha iyi fırladı, ilk viraja gelinirken Leclerc yarım araç kadar öndeydi ama içeri çizgi Verstappen'de olacaktı.

Verstappen, kendisinden görmeye alışık olduğumuz şekilde içeri doğru daldı. Yol tutuşunun az olmasının da etkisiyle Verstappen dışarı doğru açıldı. İçeri çizgideki Verstappen dışarı doğru uçtukça, dışarı çizgideki Leclerc'i de itmiş oldu ve bu ikili dışarı taştılar.

Verstappen önde, Leclerc arkada olacak şekilde de piste döndüler ve ilk iki sırayı korudular ama Leclerc liderliğini kaybetmişti ve kendisini dışarı iten Verstappen'in pozisyonu geri vermesini istiyordu.

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

Hakemler bu olayı incelemelerinin ardından Verstappen'in pozisyonunu koruyabileceğini söylediler, böylelikle Verstappen startta liderliği almış oldu.

İlk virajdaki olaylar bununla sınırlı kalmadı, düşük yol tutuşu birçok temasa neden oldu. İlk olarak Fernando Alonso ilk virajdaki frenlemeyi kaçırdı ve spin attı. Bottas, spin atan Alonso'dan kaçamadı ve ikili temas yaşadılar. Sonrasında Perez de bu ikiliye çarptı.

Bu üç isim de ön kanatlarına hasar aldılar ve ilk turun sonunda pite geldiler. Daha da arkalarda ise Carlos Sainz, Lewis Hamilton'ın arka lastiğine çarparak spin attı. Hamilton spin atmadı ve yoluna devam edebildi. Sainz ise spin sonrası son sıraya geriledi.

İlk virajdaki temasların ardından birçok parça piste saçıldığından sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi. Böylelikle oldukça kaotik bir ilk turu Verstappen, Leclerc, Russell, Gasly, Albon, Sargeant ilk 6'sı ile tamamladık.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, spins and makes contacct with Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, as Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, avoid the incident at the start

Sanal güvenlik aracı uygulaması tam bitmişti ki ikinci turda ise güvenlik aracı içeri girmek zorunda kaldı çünkü McLaren pilotu Lando Norris büyük bir kaza yapmıştı.

12. viraja doğru gelinirken düzlüğün sonunda aracın arkasını kaybeden Norris, yüksek hızda bariyerlere girdi.

Neyse ki İngiliz pilotun durumu iyiydi ama McLaren'ın kabus gibi geçen hafta sonu daha kötüleşmiş oldu.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Marshals clear away the car of Lando Norris, McLaren MCL60

Norris'in aracının kaldırılmasıyla 6. turda yarış yeniden başladı ve Verstappen, ön tarafta hata yapmayarak hemen aradaki farkı açmaya başladı.

Tam bu noktada hakemler, ilk virajda Leclerc'i dışarı ittiği için Verstappen'e 5 saniye zaman cezası verdiler! Starttaki olayın ardından Verstappen'in pozisyonunu koruyabileceği söylenmişti ancak sonrasında Verstappen'e bu geçişinden dolayı 5 saniyelik zaman cezası verildi.

Verstappen, ceza aldığını duymasının ardından "hakemlere en iyi dileklerini iletti". Hollandalı pilot bu noktada 2.5 saniye kadar öndeydi.

Ancak sonraki turlarda Leclerc arayı kapamaya başladı ve 15. tura geldiğimizde, Leclerc artık Verstappen'in DRS mesafesine kadar girmişti.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

16. turda da geçişi tamamlayan Leclerc, böylelikle startta kaybettiği liderliği geri aldı. Verstappen geçildiği turun sonunda pite gelerek sert lastiğe geçti. Ayrıca cezasını da bu pit-stop'ta çekmiş oldu.

Aynı turda Piastri ve Hamilton temas yaşadılar ve bu temas sonucunda iki pilot da lastik patlattı. Piastri hemen pite gelirken, Hamilton patlak lastiğiyle bir tur atmak zorunda kaldı ve büyük zaman kaybetti.

7 kez dünya şampiyonu pilot, patlak lastiği için pite geldikten sonra 18. sıraya geriledi.

21. turun sonuna geldiğimizde Ferrari, Leclerc'i pite çağırdı. Böylelikle Leclerc, Verstappen'den 5 tur daha fazla pistte kalmış oldu.

Leclerc piste lider olarak geri döndü. Yaklaşık 5 saniye geride olan Verstappen ise ilk pit-stop'unu ilk turda pite gelmek zorunda olduğunda yapan Alonso'yu geçmek ile uğraşıyordu.

Bu noktada Perez ve Stroll, ilk turda pite geldiklerinden liderlerdi. Leclerc, Russell ve Verstappen ise onu takip ediyordu.

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

26. turda ise Verstappen, Russell'ı geçmeye çalışırken ikili temas yaşadı ve Verstappen ön kanadına hasar aldı. Russell'a ise temasa neden olduğundan ötürü 5 saniye zaman cezası verildi. Ayrıca piste fazlasıyla karbonfiber parçası saçılmıştı bu yüzden bir kez daha güvenlik aracı içeri girdi.

Bu güvenlik aracı, yarışın kaderini değiştirdi ve pite gelmek için birkaç turu kalan Perez, Stroll ve Sainz için harika olmuştu. Özellikle de Perez için harikaydı.

Leclerc güvenlik aracı altında pite gelmedi ve pistte kaldı; Verstappen, Perez, Stroll ve Sainz ise hemen pite daldılar.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images The Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team prepares for a pit stop on the car of Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Böylelikle Leclerc, Perez, Gasly, Piastri, Verstappen, Ocon, Albon, Stroll, Russell, Sainz ilk 10'u oluştu. Yarışın yeniden başlamasının ardından yeni lastiklere sahip olan Perez, Leclerc'i geçerek liderliği aldı. Verstappen de beklendiği gibi yükselmeye başladı; Gasly ve Piastri'yi geçerek 3. sıraya çıktı.

Böylelikle 35. tura geldiğimizde Perez, Leclerc ve Verstappen önde baş başa kalmıştı. Bu üç ismi sadece 1.5 saniye ayırıyordu.

36. turda Leclerc, Perez'i yeniden geçti ve liderliği geri aldı. Leclerc'in ardından Verstappen de Perez'i geçti.

Şimdi de Verstappen, Leclerc'i kovalıyordu ve 38. turda, bu sefer Verstappen geçişi yaparak liderliği aldı. Güvenlik aracından bu yana Verstappen'in temposu oldukça iyiydi ama bu pistte liderliği aldıktan sonra arayı açmak hava koridoru verdiğinizden çok zordu ve Leclerc, DRS mesafesinde kalmaya devam ediyordu.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Bu durum 40. tura geldiğimizde değişti ve Verstappen, aradaki farkı 1 saniyenin üzerine çıkardı. Leclerc böylelikle DRS ve hava koridoru kaybetti, bu da Perez'in Ferrari pilotuna yaklaşmasını sağladı.

Monakolu pilot, 43. tura kadar önde kalmayı başarsa da sonrasında 12. virajda sol ön lastiğini kilitleyerek dışarı uçtu. Böylelikle Perez ikinci sıraya çıkmış oldu.

Geri kalan birkaç turda Verstappen hata yapmadı ve bu aksiyon dolu yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ama Hollandalı pilot kesinlikle bu sezonki diğer galibiyetlerine kıyasla daha çok çalışması gerekti.

Startta Leclerc'i geçerken rakibini dışarı ittiğinden 5 saniye zaman cezası alan Verstappen, sonrasında da Russell ile temas yaşayarak ön kanadını kırdı. Bunlara rağmen hem Perez hem Leclerc'i geçen şampiyon pilot, bu sezonki 18. zaferini aldı.

İkincilik mücadelesi ise son tura taşındı ve Leclerc, son turdaki geçişiyle ikinci sırasını geri aldı. Pole pozisyonundan başladığı yarışın büyük bölümünü lider götüren Leclerc, yarışı kazanmak için her şeyini ortaya koysa da yarışın orta noktasında çıkan güvenlik aracı Leclerc'in öndeki avantajını tamamen sıfırladı.

Perez ise Brezilya'nın ardından bir kez daha son turda geçildi ve 3. sırayı aldı. Meksikalı pilot yine 11. sıradan başladığı yarışta güvenlik aracının da yardımıyla çok iyi yükseldi ve podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Alpine'de Esteban Ocon çok temiz bir yarış geçirdi ve dördüncü oldu, tıpkı Perez gibi güvenlik aracından yararlanan Lance Stroll ise ilk 5'i tamamladı.

İlk virajda spin atan Carlos Sainz altıncı sırada finiş görürken, lastik patlatıp zaman kaybeden Lewis Hamilton yedinciydi. İki pilot da yarış içinde yaşadıkları düşünüldüğünde iyi sonuçlar aldılar.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Diğer Mercedes'te George Russell çizgiyi dördüncü sırada geçse de Verstappen'le yaşadığı temastan ötürü aldığı 5 saniye zaman cezası ile 8. sıraya geriledi.

Günün son puanları ise Fernando Alonso ve Oscar Piastri'ye gitti. Puan barajının hemen dışında Pierre Gasly, Alexander Albon, Kevin Magnussen ve Daniel Ricciardo vardı.

Yarışı tamamlayabilen isimler arasındaki son sıralarda ise Guanyu Zhou, Logan Sargeant ve Valtteri Bottas vardı.

Lando Norris, Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg ise yarışı tamamlayamadılar.

Yarış sonucu: