Las Vegas GP 2. antrenman seansı ertelendi - Seans 13'te başlayıp 90 dk olabilir

Oldukça şaşalı bir şekilde başlayan Las Vegas GP hafta sonunda 1. antrenman seansı sadece 10 dakikanın ardından durduruldu ve sonrasında da devam ettirilmedi. Bunun nedeni ise pistin sürüş için güvenli olmamasıydı.

Seansın ilk 10 dakikası dahi bitmemişti ki son sektördeki düzlükte ilerleyen Carlos Sainz aracına yerinden fırlayan bir rögar kapağı çarptı. Bu darbe o kadar kuvvetliydi ki aracın motoru durdu ve taban da ciddi hasar aldı. Sainz'a ek olarak Alpine'den Esteban Ocon'un aracı da pist yüzünden aracına hasar aldı ve şasisini değiştirmesi gerekecek.

Seansın ilk 10 dakikasının gerçekleştirilmesinden sonra iptal edilmesinin ardından, yapılması gereken incelemeler ve düzeltmeler, diğer taraftan pistin belli bir süre trafik için açılması zorunluluğu nedeniyle 2. antrenman seansının iptal edilebileceği ve programın değiştirilebileceği konusu gündeme geldi.

Burada FIA ve F1'in elini bağlayan bir diğer konu ise yarışın Vegas'ın ana caddelerine koşuluyor olması. F1 pistinin bulunduğu yollar hafta sonu boyunca pist üstü seans olmadığında açılmak zorundalar. En azından belli saatlerde açık olmak zorundular, dolayısıyla F1 program yaparken buna da dikkat etmek zorunda kalacak.

Fotoğraf: Francois Tremblay

Work and discussion is undertaken to fix the loose manhole covers on track