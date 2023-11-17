Las Vegas GP 2. antrenman seansı ertelendi - Seans 13'te başlayıp 90 dk olabilir

Oldukça şaşalı bir şekilde başlayan Las Vegas GP hafta sonunda 1. antrenman seansı sadece 10 dakikanın ardından durduruldu ve sonrasında da devam ettirilmedi. Bunun nedeni ise pistin sürüş için güvenli olmamasıydı.

Seansın ilk 10 dakikası dahi bitmemişti ki son sektördeki düzlükte ilerleyen Carlos Sainz aracına yerinden fırlayan bir rögar kapağı çarptı. Bu darbe o kadar kuvvetliydi ki aracın motoru durdu ve taban da ciddi hasar aldı. Sainz'a ek olarak Alpine'den Esteban Ocon'un aracı da pist yüzünden aracına hasar aldı ve şasisini değiştirmesi gerekecek.

Seansın ilk 10 dakikasının gerçekleştirilmesinden sonra iptal edilmesinin ardından, yapılması gereken incelemeler ve düzeltmeler, diğer taraftan pistin belli bir süre trafik için açılması zorunluluğu nedeniyle 2. antrenman seansının iptal edilebileceği ve programın değiştirilebileceği konusu gündeme geldi.

Burada FIA ve F1'in elini bağlayan bir diğer konu ise yarışın Vegas'ın ana caddelerine koşuluyor olması. F1 pistinin bulunduğu yollar hafta sonu boyunca pist üstü seans olmadığında açılmak zorundalar. En azından belli saatlerde açık olmak zorundular, dolayısıyla F1 program yaparken buna da dikkat etmek zorunda kalacak.

Fotoğraf: Francois Tremblay Work and discussion is undertaken to fix the loose manhole covers on track

Pist üstünde, incelenmesi gereken 40 civarında rögar kapağının olduğu anlaşıldı.

1. antrenman seansının iptal edilmesinden sadece bir saat sonra, F1 ve Las Vegas GP organizatörleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "yarış programı hakkında mümkün olan en kısa sürede güncelleme yapacaklarını" belirten bir satır yer alıyordu, ancak o andan bu yana açıklanan tek resmi bilgi seansın ertelendiği oldu.

İddialardan birisi, ikinci antrenman seansının, ilk antrenman seansının çok kısa sürmesi nedeniyle uzatılacağı yönündeydi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, Las Vegas saati ile gece 00:00'da başlaması planlanan ikinci antrenman seansının ertelendiği duyuruldu.

F1'den yapılan son açıklamada seansın 2 saat gecikmeyle yani Türkiye saati ile 13:00'da başlamasının planlandığı ancak bunun çalışmaların zamanında tamamlanmasına bağlı olduğu, seansın 90 dakika süreceği duyuruldu.