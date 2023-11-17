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Formula 1 Las Vegas GP
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Las Vegas GP 2. antrenman seansı, Cumartesiye alınabilir

Pistte yapılacak çalışmanın büyüklüğü ve Vegas'ın ana caddelerinin trafiğe açılma ihtiyacı nedeniyle 2. antrenman seansı bugün değil, Cumartesi gerçekleştirilebilir.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Las Vegas'ta 1. antrenman seansı sadece 10 dakikanın ardından durduruldu ve sonrasında da devam ettirilmedi. Bunun nedeni ise pistin sürüş için güvenli olmamasıydı. 

Seansın ilk 10 dakikası dahi bitmemişti ki son sektördeki düzlükte ilerleyen Carlos Sainz aracına yerinden fırlayan bir rögar kapağı çarptı. Bu darbe o kadar kuvvetliydi ki aracın motoru durdu ve taban da ciddi hasar aldı. Ferrari hâlâ hasarın tüm boyutunu ölçebilmiş değil. Sainz'a ek olarak Esteban Ocon da pist yüzünden aracına hasar aldı ve şasisini değiştirmesi gerekecek. 

Sainz'ın aracının bu darbe sonrası yolda kalmasının ardından seansı devam ettirmeyen FIA, hafta sonu programında bir değişikliğe gidecek. Sonuçta takımlar ve pilotlar, 0'dan öğrenmeleri gereken bu yeni pistte 50 dakikalık pist üstü zamanı kaybettiler. Neredeyse bir seans çöpe gitmiş oldu. 

İkinci antrenman seansının uzatılması elbette gündemde ancak konuşulan bir diğer konu, 2. antrenman seansının bugün mü yoksa yarın mı yapılacağı. 

FIA ve F1, hâlâ pistteki çalışmanın ne kadar süreceğini bilmiyor. Pistteki tüm rögar kapaklarının kontrol edilmesi gerek ve birçoğunda benzer sorunlarla karşılaşılabilir. 

FIA son açıklamasında "Yerel devre mühendislik ekibiyle sorunun çözülmesinin ne kadar zaman alacağını görüşecek ve görüşme sonucunda programda yapılacak değişiklikleri açıklayacağız." demişti. 

Burada FIA ve F1'in elini bağlayan bir diğer konu ise yarışın Vegas'ın ana caddelerine koşuluyor olması. F1 pistinin bulunduğu yollar hafta sonu boyunca pist üstü seans olmadığında açılmak zorundalar. En azından belli saatlerde açık olmak zorundular, dolayısıyla F1 program yaparken buna da dikkat etmek zorunda kalacak. 

İkinci antrenman seansının uzatılacağı kesin ama o seansın bugün mü yoksa yarın mı yapılacağı net değil. 

 

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