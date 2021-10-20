Las Vegas, Formula 1'e ev sahipliği yapmak istiyor

Formula 1, Liberty Media'ya satılmasının ardından Amerika'da daha fazla yarış düzenlemek istiyordu ve bu adımlardan ilkini, gelecek yıl Miami'de gerçekleştirilecek yarışla atacaklar.

Halihazırda takvimde zaten Austin var ve böylelikle takvimdeki Amerika yarışlarının sayısı ikiye çıkacak. Fakat bu sayı, yerinde kalacak gibi durmuyor.

Formula 1'de, son yıllarda sıklıkla Las Vegas'ın takvime girebileceği yönünde iddialar çıkıyordu ancak iddialar hiçbir zaman somut bir sözleşmeye dönmedi. Ancak bu hafta sonu her şey değişebilir.

Autosprint'in İtalya versiyonuna göre Las Vegas temsilcileri, Formula 1'in patronu Stefano Domenicali ile, 2023 yılında bir yarış düzenleme ihtimalini görüşmek üzere Austin yarışına gelecekler.

Şimdilik bu konuda çok fazla detay bulunmuyor ancak Stefano Domenicali, geçtiğimiz haftalarda Formula 1'n geleceğiyle alakalı "pozitif haberler" olacağını dile getirmişti.

Eğer Las Vegas'la görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, 2023 yılında takvimde Austin, Miami ve Las Vegas olmak üzere üç yarış olacak.