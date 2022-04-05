Las Vegas, F1'in etkisinin 1 milyar doları aşmasını bekliyor

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Yıllarca süren çabaların ardından Formula 1, nihayet Amerika'daki varlığını artırmaya başladı. F1, önce Austin'in yanına 2022 yılı itibariyle Miami'yi ekledi ve 2023 yılında da Las Vegas takvime dahil olacak. Bu, Formula 1'de üç ayrı Amerika yarışı olacağı anlamına geliyor.

Las Vegas'ın yaptığı anlaşma üç yılı kapsıyor ve ilk ekonomik tahminler, yarışın yaklaşık 1 milyon doların üzerinde etki yaratacağını gösteriyor.

Organizatörlere göre yarış için bölgeye 170 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor ve hafta sonu boyunca yaklaşık 400 bin geceye tekabül eden otel rezervasyonları bekleniyor.

Nevada valisi Sisolak şöyle dedi: "Vali olarak görevim devleti ekonomik olarak geliştirmek ve Formula 1 yarışının çok büyük bir ekonomik etkisi olduğunu biliyoruz."

"Bu yarışı seyretmek için şehrimize 170 bin ziyaretçi gelmesini ve 400 bin gecelik otel rezervasyonu yaptırmasını bekliyoruz, ki bunlar inanılmaz rakamlar."

"Doğrudan ekonomik etki yarım milyar dolara yaklaşıyor ve işimiz bittiği vakit, dolaylı etkisi 1 milyar doların üzerine çıkacak.

"Daha fazla gurur duyamazdık. Hiçbir yerde Las Vegas'taki gibi partiler yok."

"Liberty Media, Greg Maffei ve Stefano Domenicali'ye bu konudaki işbirliği için minnettarım. Uzun zamandır görüşme yapıyoruz, birkaç kez Avrupa'dan buraya geldiler, onlara her şey için minnettarım."

"Formula 1 yarışına sahip olmak, işimiz ve halkımız büyük anlam ifade ediyor. Daha fazlasını isteyemezdik."

Las Vegas track action Fotoğraf: Liberty Media