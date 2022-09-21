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Formula 1 Haberler

Las Vegas, F1 tarihinin "en geç saatte başlayan" yarışı olacak

Las Vegas, 2023 yılında gerçekleştirilecek yarışlar, Formula 1 tarihinin en geç saatte başlayan yarışı unvanını eline geçirecek.

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, Editör
Las Vegas, F1 tarihinin "en geç saatte başlayan" yarışı olacak
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Formula 1, uzun süren çalışmalarının ardından Amerika'daki yarış sayısını Las Vegas'la üçe kadar çıkarmayı başardı.

Las Vegas, Formula 1'e 2023 yılının Kasım ayında ev sahipliği yapacak ve buradan sonra takımlar Abu Dhabi'deki final yarışına gidecekler.

Las Vegas'ı diğer yarışlardan ayıran bazı noktalar var ve bunun başında normalde pazar günleri yapılan yarışın, cumartesi yapılacak olması geliyor.

Amerika, Avrupa'dan tamamen farklı bir saat diliminde ve yarış, yerel saatle 22:00'de gerçekleştirilecek. Bu da Las Vegas GP'yi tüm zamanların en geç başlayan F1 yarışı yapacak.

1985'ten beri ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak Las Vegas GP, Türkiye saatiyle de pazar sabah 08:00'de gerçekleşecek. Hafta sonu programı da buna uygun şekilde değişecek.

Bu kapsamda cuma antrenmanları perşembe günü, 3. antrenman ve sıralama turları ise cuma günü yapılacak. Bir bakıma tüm program birer gün kayacak.

Stefano Domenicali, Las Vegas'ın herkesin hayran kalacağı bir yarış olacağı görüşünde.

Domenicali, "F1 hafta sonu, Las Vegas Grand Prix ile yeni bir seviyeye ulaşacak."

"Spor ve eğlencenin başkentinde sahne almak, sporumuzun daha önce hiç görmediği, gerçekten muhteşem bir kutlama planlamamızı sağlıyor.” dedi.

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