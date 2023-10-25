Las Vegas, F1 için "görkemli" bir açılış töreni hazırladı

Las Vegas Grand Prix'sine yaklaşık bir kaldı ve Formula 1'in sahipleri yarışın, en renkli ve en ihtişamlı Grand Prix olması için yoğun çaba gösteriyorlar.

Organizatörler bugün yarışın başlamasından iki buçuk saat önce başlayacak özel bir açılış töreni düzenleneceğini duyurdu.

YouTube platformundaki canlı yayın sayesinde yarış gridinde olan bitenleri sadece Paddock Club ziyaretçileri ve ana tribün bilet sahipleri değil, tüm dünya izleyebilecek.

Açılış seremonisinin önemli noktalarından birisi, 2017'de Austin'de ve bu yıl Miami'deki yarıştan önce yapıldığı üzere, yirmi sürücünün tamamının tek tek tanıtılması olacak.

Gösteride Cirque du Soleil sanatçılarının sunumu, Blue Man grubu ve "dokuz efsanevi müzisyen" tarafından verilecek özel konser de yer alacak.

Listede Andra Day, Bishop Briggs, J Balvin, Keith Urban, DJ Steve Aoki, Swedish House Mafia, Journey ve Thirty Seconds to Mars yer alırken Will.i.am de açılış töreninde olacak.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Las Vegas'da