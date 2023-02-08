Las Vegas, 2032'ye kadar F1'e ev sahipliği yapma planını onayladı

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F1, geçtiğimiz Mart ayında 2023 yılının Kasım ayında Las Vegas'a geri döneceğini ve yarışın, bir kısmının ikonik Strip'i içerecek bir cadde pistinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Yarış, cumartesi gecesi Las Vegas'ta gerçekleştirilecek ve Amerikalı taraftarların, F1'e olan ilginin arttığı şu günlerde seyirciler için çok farklı bir deneyim olacak.

Las Vegas'taki yarış için 2023-25 yıllarını kapsayan ilk üç yıllık sözleşme imzalandı fakat F1, daha uzun vadeli bir işbirliği hedefinde olduğunu açıkça belirtti.

Salı günü Clark County Komisyonu, Grand Prix'nin önümüzdeki 10 yıl boyunca yıllık bir etkinlik olarak tanınması yönünde karar aldı. Yarışın bölgeye 1 milyar doları aşan tahmini bir ekonomik etki getirmesi bekleniyor.

Bunun bir parçası kapsamında, komisyondan Las Vegas'taki hem kamu hem de özel arazilerde bu pistin varlığının tanınması talep edildi; Buna Clark County'ye ait olan ve kapatılması gereken Harmon Avenue, Las Vegas Boulevard, Koval Lane ve Sands Avenue gibi yollar da dahildi.

Clark County komisyon üyesi James Gibson oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Formula 1 ile üç yıllık bir sözleşmemiz var, ancak ömür boyu sürecek bir ortaklık öngörüyoruz."

"Karar, en az 10 yıl boyunca bunu yapabilmenin yolunu açacak. Bunun ötesinde, eminim ki bizden sonra gelenler yaptığımız şeyin değerini görecek ve bunu sonsuza kadar yapmaya devam edecekler." dedi.

Öneri, kurul tarafından 7-0 oybirliğiyle kabul edildi ve 2032 yılına kadar her yıl gerekli kapanışlar için yeşil ışık yakıldı.

Las Vegas track action Photo by: Liberty Media

Las Vegas Grand Prix'sinin proje müdürü Terry Miller, komisyonun oylamasından önce söz alarak Kasım ayındaki yarış için planların "programa uygun" olduğunu söyledi.

Miller, "Bu, işgücü için, satıcılar için, Las Vegas ve Clark County'deki herkes için önemli bir fırsat."

"Yaptığımız işle gurur duyuyoruz. Bu inşaat için işgücü sağlıyor, ama aynı zamanda etkinliğin kendisi için de işgücü sağlıyor. Eğer karar kabul edilirse, bu yıllar sürecek."

"Las Vegas Grand Prix'sinin toplumumuza getirdiği etki çok önemli." dedi.

F1'in geçtiğimiz ilkbaharda 240 milyon dolara 39 dönümlük bir alan satın almasının ardından yarış için pit ve padok alanını oluşturacak binanın inşası devam ediyor.