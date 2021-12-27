Larini: "Ferrari'nin 2021 performansı yetersizdi"

Ferrari, 2021 yılında toplam beş podyum almasının ardından, 2020'ye kıyasla ileriye doğru gitse de, genel anlamda beklentilerin altında kalmaya devam etti.

Ferrari taraftarları, tarihin en başarılı takımı olan İtalyan ekipten, düzenli olarak podyumlar için savaşmasını ve galibiyetler almasını bekliyorlar.

Bu yıl Monako'da bu fırsata sahip olmalarına rağmen Charles Leclerc'in yarışa başlayamamasıyla bu fırsatı tepen Ferrari, iki yıldır galibiyete hasret durumda.

Yine de İtalyan ekip, şampiyona üçüncülüğü savaşında McLaren'la verdiği mücadeleyi kazanarak, 2022 öncesi güzel bir prova yapmış oldu.

Ancak La Gazzetta dello Sport'a konuşan Larini, bu performansı yeterli bulmuyor, "Bu, gerçekten vasat bir yıl oldu."

"Hamilton ve Verstappen, Mercedes ve Red Bull'un bile ötesinde tamamen farklı bir gezegendeydiler. Fakat Ferrari, örneğin McLaren'ın kazandığı Monza gibi yarışlarda, fırsatları değerlendirmeye hazır oldukları izlenimini vermedi."

"22 Yarışta beş podyum, yeterli olmaktan uzak."

"Takımlar şampiyonasındaki üçüncülük iyi ama Leclerc ve Sainz çoğu kez AlphaTauri'ye bile ayak uyduramadı." dedi.

Larini, 30 yıl önce yer aldığı dönemle kıyasladığında, Maranello'daki atmosferin, şu anda daha iyi olduğuna inanıyor.

Larini, "Şasi ve motor üreticileri arasındaki savaşla, o zamanlar durum daha kötüydü. Şimdi her şey daha kompakt görünüyor. Fakat benim dönemimde pek çok test yapabilirdiniz, böylece daha fazla imkanı olanlar öne çıkardı."

Son olarak, Mattia Binotto ile ilgili şöyle dedi: "Binotto'yu seviyorum, genç bir mühendis olarak takıma geldiği zamanları hatırlıyorum. Takımın başına geçtiği için de mutluyum."

Nicola Larini, Ferrari 412T1 Fotoğraf: Motorsport Images