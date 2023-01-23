Lapo Elkann: "Agnelli, Schumacher gibi hızlı sürücüleri severdi"

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Ferrari 1939'da Enzo Ferrari tarafından kuruldu ve 1950'den itibaren Formula 1'de yer aldı ancak 1960'larda otomobil şirketinin iflas edebileceğine dair ciddi endişeler vardı.

Nakit rezervleri azalan Ferrari, yatırım arayışına girdi ve Amerikan devi Ford ile anlaşmaya çok yaklaştı ancak bir başka İtalyan markası olan Fiat devreye girdi.

Gianni Agnelli'nin liderliğindeki Fiat, Ferrari'nin %50 hissesini satın aldı ve bu oran 1988 yılında Enzo Ferrari'nin ölümünün ardından %90'a yükseldi.

Ferrari, o noktadan itibaren bu şekilde faaliyet gösterdi ve Fiat, yol otomobilleri üretiminde büyük söz sahibiydi.

Ferrari'nin kurucusunun vefatından bu yana Fiat'ın katılımı arttı. 2018'den bu yana da Ferrari'nin başkanı Agnelli'nin torunu John Elkann var.

Agnelli'nin diğer torunu Lapo Elkann, Oggi dergisine verdiği demeçte "Şahlanan At'ı kurtardı ve Amerikalılara satılmasını engelledi."

Lapo Elkmann Fotoğraf: Charly López

"Sonra doğru insanları seçti: [eski Ferrari başkanı] Luca di Montezemolo ve Jean Todt."

"Ferrari araçlarını ve hayattaki tüm güzel şeyleri seviyordu. Güzelliği takdir etmek için zengin olmak yetmez. Zevk satın alınamaz."

Ferrari'nin hisselerini satın almadan önce bile Agnelli, Ferrari otomobillerinin büyük bir hayranıydı. 1948 Torino Otomobil Fuarı'nda gördüğü 166 MM'nin kendisini büyülediği söylenir. Ayrıca 212 Inter, 375 America, 400 Superamerica, 365 P Speciale, Testarossa ve F40'a da sahipti.

Agnelli görev süresi boyunca pek çok sürücüyle çalıştı ve Elkann onun favorilerinin kazananlar olduğunu söyledi.

Lapo, "Onun en sevdiği sürücü kazanan sürücüydü."

"Sanırım Michael Schumacher'i bu yüzden severdi. Sonra Gilles Villeneuve'ü, onun sürüş tarzını severdi. Trajik bir şekilde ölmemiş olsaydı ertesi yıl Ferrari'ye gelecek olan Ayrton Senna'yı da öyle."

"Yeteneği ve cesareti severdi. Bunları da hemen fark ederdi. O gerçek bir spor adamıydı." dedi.

Agnelli, görevini 1996'da bıraktı ancak 2003'teki ölümüne kadar onursal başkan unvanını korudu.