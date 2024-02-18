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Formula 1
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Lansmanlarda aldatıcı uygulamalar arttı, hayranlarla alay ediliyor!

Takımlar arasında artan bir trend olarak, araçların önemli bileşenlerini gizlemek için Photoshop kullanımı veya var olmayan detayları ekleyip dikkatleri ustaca tasarlanmış kanat tasarımlarından uzaklaştırmayı amaçlayan aldatıcı uygulamalar, dikkatleri çekmeye başladı.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Mercedes W15 sahte kol

Mercedes W15 sahte kol

Mercedes AMG

Formula 1 takımları, lansmanlarında photoshop ile düzeltilmiş görüntüler vermeye veya daha da kötüsü, renderlar’da olmayan parçalar ekleyerek görüntülerle oynamaya başladıkları için yeni araçların son görüntüsü hakkındaki asıl analizler, önümüzdeki hafta Bahreyn'de yapılması planlanan sezon öncesi testlerde ortaya çıkacak.

Takımlar arasında yaygınlaşan yanlış uygulamalardan bir diğeri de geleneksel medyayı (gazeteler, web siteleri ve TV) atlamaya çalışarak sosyal medya aracılığıyla doğrudan izleyicilerle iletişim kurmak. Artık takımların amacı, araçların daha az görüldüğü, şovun ve gösterinin ön planda olduğu giderek önemsizleşen lansmanları, bir 'tıklama çılgınlığı' haline getirmek.

McLaren MCL38: il fondo è stato spennellato con Photoshop

McLaren MCL38: il fondo è stato spennellato con Photoshop

Photo by: McLaren

'Sanat, sanat içindir' düşüncesini destekler gibi, önemli olan müşterileri ve sponsorları memnun etmek. Takımların toplulukla iletişim şekilleri de değişmekte; zaman dilimleri veya medyanın aktif olup olmaması umurlarında olmadan, perdeler en alışılmadık zamanlarda düşmeye başlıyor ve böylece önemli olan tek şeyin heyecan yaratmak olduğu görülüyor.

Red Bull Racing RB20: la bocca dei radiatori non si intuisce dopo gli interventi sulle immagini

Red Bull Racing RB20: la bocca dei radiatori non si intuisce dopo gli interventi sulle immagini

Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull ve McLaren, araçlarının kontrol mekanizmalarını gizlemek için görüntüleri photoshoplarken, Mercedes teknik direktörü James Allison, ön süspansiyona gerçekte var olmayan bir kol eklemekten keyif alıyor gibi görünüyor.

Giorgio Piola'nın uzman gözü Mercedes'in yaptığı şaka karşısında şaşırmadı: Ekstra parça beceriksizce, çok düşük kaliteli bir işçilikle eklenmişti. Hatta belki de alaycılığı açıkça ortaya koymak, dikkati bir ayrıntıya çekmek ve bu sayede incelemeleri, yasallığı konusunda tartışmalara neden olan en son 'gömme' kanattan ustaca uzaklaştırmak için bilerek yapılmıştı.

Mercedes W15: l'ultimo flap è il frutto di una geniale interpretazione delle regole

Mercedes W15: l'ultimo flap è il frutto di una geniale interpretazione delle regole

Photo by: Giorgio Piola

Ancak takım yetkililerinin fark etmediği şey, artık hayranlarla doğrudan konuşmaya karar veren takım için bu kandırmacanın gazetecilerden ziyade hayranları etkilediğiydi. Bu kandırmacayı, belki de hileyi tehlikeli yapan da buydu.

Kurnazlıklarla dolu bir dünyadayız: Lansman günü Red Bull 22.00'ye kadar görsellere ambargo koymuştu ama medyadaki bazı isimler, sızdırılan fotoğraflarla kendi tıklama tuzaklarını oluşturmak istiyorlardı. Hepimizde fotoğraflar vardı ama belli ki bazılarımız için oyunun kuralları daha az değerliydi. Neyse zaten hiçbir şey değişmiyor...

Çeviri: Muzaffer Ata Biçer

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