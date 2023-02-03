Lansman sezonu başlamışken, takımların karşılaştıkları tasarım değişiklikleri neler?

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Bugünkü etkinlik, 2023 aracının lansmanı olarak lanse edilse de, Red Bull'un son yıllarda eski bir aracı yeni renk düzeni ile tanıtarak yeni bir modelmiş gibi sunma geçmişi var.

İlk F1 testine birkaç hafta varken, New York'ta görücüye çıkacak aracın en iyi ihtimalle 2022 ve 2023 modellerinin eski ve yeni unsurlarını içeren bir melezi olması muhtemel.

Red Bull RB19 Bahreyn'de piste çıktığında ise neredeyse kesin olarak büyük ölçüde geliştirilmiş olacak

Daha sonra ne açıklanırsa açıklansın, bu sezon takımların araçlarında ne kadar geliştirme yaptıklarını görmek açısından ilginç bir sezon olacak.

Geçen yıl kurallar tamamen yenilenmişti ve bu da herkesin sıfırdan başladığı anlamına geliyordu.

2023 için kurallarda büyük bir değişiklik yapılmadı. Bunun yerine takımların 2022 sezonundan öğrendikleri dersleri, taban tasarımlarını etkileyecek ve aerodinamik açısından daha geniş sonuçlar doğurabilecek bazı ince değişikliklerle birleştirmeleri gerekecek.

Bu değişikliklerin tetikleyicisi, FIA'nın dalgalanma sorunlarını ele almak için yapmak zorunda kaldığı sezon ortası müdahalesi oldu.

Kanada GP öncesinde yayınlanan TD-39 numaralı teknik direktif ile FIA, takımların bu sorunla başa çıkmak için başvurdukları bazı hileleri dizginlemeye çalıştı.

Bu değişiklik aynı zamanda pilotlar için zıplama darbesini yumuşatmaya yardımcı olmayı amaçlıyordu. Bu kapsamda takımların araçlarını aerodinamik anomaliyi tetikleyecek kadar alçakta çalıştırmalarını önlemek amacıyla yeni bir 'Aerodinamik Salınım Ölçütü' getirildi.

Buna göre takımların, bunun izlenebilmesi için FIA'nın belirlediği tedarikçi tarafından üretilen özel bir ivmeölçer monte etmeleri gerekiyor.

FIA'nın geçen yıl yaptıklarının ötesinde, kurallarda yapılan birkaç değişiklikle sorunun daha da ortadan kaldırılması amaçlandı. Kurallarda yapılan değişiklikler ile takımlar zeminin en dış kısmını 15 mm daha yükseltmek zorunda kalırken, yük testleri artık zeminin uzunluğu boyunca altı farklı noktada gerçekleştirilecek.

2023 kurallarının önden görünümü Fotoğraf: Giorgio Piola

Her ne kadar bu yüzey değişiklikleri nedeniyle bir turda yaklaşık 0.2 - 0.3 sn'lik zaman kaybı bekleniyor olsa da, takımların sezon başladığında bu kadarını ve belki de daha fazlasını kazanmamış olmaları pek olası değil.

Takımlar bu tür değişiklikleri, kaybedilen zamana odaklanmak yerine her zaman rakiplerini geçmek için bir fırsat olarak görürler.

Araçların ağırlığı da 2023 için azaltılacak gibi görünüyordu. Normalde yeni kuralların başında 790 kg'lık hedef koyulmuştu ancak sonrasında bu rakam 798 kg'a çıkarıldı.

Gridin çoğu 2022'nin başında minimum ağırlığı karşılayamadı ve açığı azaltmaya yardımcı olmak için düzenli bir kilo verme programına başlamadan önce minimum ağırlığın yaklaşık 10 kg üzerindeydi.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hatta takımlar, yukarıda Williams'ın sezon ortasında FW44'ün aerodinamik mimarisinde yaptığı önemli kavramsal değişiklikler dışında, ağırlığı azaltmak amacıyla boyalarını sökme gibi aşırı tedbirler dahi aldılar.

Ağırlığın bu yıl ne kadar azaltılacağı henüz resmi olarak belirlenmiş değil.

Orijinal 2023 yönetmeliği ağırlığı 796 kg olarak belirlemişti ancak 2023 lastiklerinin ve standart elektronik bileşenlerin etkisiyle son zamanlarda FIA ile bu konuda bir anlaşmazlık yaşandığı düşünülüyor.

Daha yüksek bir rakam üzerinde uzlaşmaya varılmış gibi görünüyor ancak kesin rakam henüz teyit edilmedi. Bu konu ancak Bahreyn F1 testi öncesinde yapılacak olan bir sonraki F1 Komisyonu toplantısından sonra kesinleşebilir.

2023 takla barı testi Fotoğraf: Giorgio Piola

Geçtiğimiz sezon Silverstone'da Guanyu Zhou'nun karıştığı ve takla barının şasiden ayrılmasıyla sonuçlanan büyük kaza da yönetmeliklerde başka bir değişikliği tetikledi.

Tasarımcılar tarafından yeni boyutlara uyulması gerekirken, yük testlerinde de revizyonlar yapıldı ve daha önce yapının dayanması gereken 70kN yanal ve 80kN uzunlamasına yüklerin yerini 80kN yük testi aldı. Daha önce 105kN olan yükün yerini de 140kN yük almıştır.

Güvenlik konusuna değinmişken, FIA, son sezonlarda tekerlek tekerleğe mücadelenin artması göz önüne alındığında, sürücülerin daha fazla görüş alanına sahip olabilmesi için dikiz aynalarıyla ilgili düzenlemelerde ince ayar yaptı ve aynaların boyutlarını artırdı.

2023 dikiz aynaları Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull ve Mercedes sırasıyla Macaristan ve Belçika'da bu testleri gerçekleştirirken, Hollanda Grand Prix'sinde tüm takımlar için bir grup testi yapıldı.

FIA sonunda, daha önce 150 mm olan aynanın yansıtıcı yüzeyinin 200 mm genişliğe çıkarılmasında karar kıldı.

Bu arada, 2022'de ortaya çıkan en ilginç yeniliklerden ikisi, FIA'nın diğer takımların benzer yönde ilerlemesini engellemek için çoktan engellendi.

Bu iki çözüm, aracın iki farklı ucunda yer alıyor. Mercedes'in ön kanat kenar plakası ve Aston Martin'in yukarı doğru uzanan r şeklindeki arka kanat kenar plakası tasarımlarının her ikisi de ileriye dönük olarak yasaklandı.