Lansman heyecanı Williams ile devam ediyor

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Hayal kırıklığıyla geçen yılların ardından geçen yıl nihayet puanla tanışan ve hatta Belçika'da podyuma dönen Williams, bu yıl yeni kurallarla beraber orta grubun önüne dönmeyi hedefliyor.

Takım, uzun süredir 2022 aracı üzerinde çalışıyor ve ayrıca yeni araç, gerçek anlamda Dorilton Capital yönetimi tarafından geliştirilen ilk araç da olacak.

İngiliz ekip, yeni Williams FW44'ün örtüsünü bugün yapacağı lansmanla kaldıracak.

Lansman etkinliği TSi 16:00'da başlayacak ve takımın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Etkinliğe Nicholas Latifi, Alex Albon ve Jost Capito katılacak.

Takımın bugünkü lansmanda tamamen yeni bir renk düzeni tanıtması bekleniyor.