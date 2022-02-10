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Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor

Aston Martin, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü bugün yapacağı lansmanla kaldıracak.

Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula 1'de lansman heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haas ve Red Bull'un ardından bu kez Aston Martin yeni sezonda yarışacağı aracın örtüsünü kaldıracak.

2021 yılında Racing Point'in yerini alarak spora geri dönen Aston Martin, geçen sezon umduğunu bulamasa da bu yıl yeniden ön bölüme dönmeyi hedefliyor.

Takım, yeni aracın adını AMR22 olarak açıklamıştı ve yeni sezonda zümrüt yeşili rengini kullanmaya devam edecekler.

Lansman etkinliği bugün TSi 17:00'de başlayacak ve takımın YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

 
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