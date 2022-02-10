Önceki / Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor" Sonraki / Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacakFormula 1 Haberler
Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
Aston Martin, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü bugün yapacağı lansmanla kaldıracak.
Haberi dinle
Formula 1'de lansman heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haas ve Red Bull'un ardından bu kez Aston Martin yeni sezonda yarışacağı aracın örtüsünü kaldıracak.
2021 yılında Racing Point'in yerini alarak spora geri dönen Aston Martin, geçen sezon umduğunu bulamasa da bu yıl yeniden ön bölüme dönmeyi hedefliyor.
Takım, yeni aracın adını AMR22 olarak açıklamıştı ve yeni sezonda zümrüt yeşili rengini kullanmaya devam edecekler.
Lansman etkinliği bugün TSi 17:00'de başlayacak ve takımın YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Villeneuve: "Russell'ı bir de Mercedes'in baskısı altında görmek gerekiyor"
Sonraki haber
Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacak
Yorumları görüntüle
Lansman heyecanı Aston Martin'le devam ediyor
paylaşım
yorumlar