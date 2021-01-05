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Formula 1 / Son dakika

Lando Norris'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

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Lando Norris'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

McLaren, Lando Norris'in COVID-19 testinin pozitifi çıktığını ve kendisini Dubai'de karantina altına aldığını açıkladı.

Norris, planlanan bir eğitim kampı öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil yapıyordu ancak bazı semptomların ortaya çıkmasının ardından Pazartesi günü COVID-19 testine girdi.

McLaren, Norris'in testinin pozitif çıktığını doğruladı. İngiliz pilot şimdi iki hafta boyunca kendisini izole edecek.

McLaren'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "McLaren, Lando Norris'in dün planlanan bir eğitim kampından önce tatil yaptığı Dubai'de COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruluyor."

"Tat ile koku kaybını fark etmesinin ardından hemen teste girdi ve ekibi bilgilendirdi. Yerel yönetmeliklere uygun şekilde 14 gün boyunca otelde kendisini izole edecek."

“Şu anda kendisini iyi hissediyor ve bildirilen başka bir semptom yok.”

Norris, COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan dört sürücüden bir tanesi oldu.

Daha önce Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

Perez iki, Hamilton ile Stroll ise bir yarışı COVID-19 nedeniyle kaçırmak zorunda kaldı. Ancak Norris, kış aylarında bu virüse yakalandığı için herhangi bir yarışı kaçırmayacak.

Norris, sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Dün tat ve koku duyumu kaybettim. Bu yüzden hemen kendimi izole ettim ve bir teste girdim."

“Pozitif çıktı. Bu yüzden temas halinde olduğumu herkese bunu ve önümüzdeki 14 gün boyunca kendini izole edeceğimi söyledim."

"Kendimi iyi hissediyorum ve başka bir belirti yok yok. Ama yine de hepinize söylemek istedim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Ronald Vording

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