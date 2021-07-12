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McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

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McLaren, bu akşam yayınladığı açıklamada, İngiliz pilotları Lando Norris'in Pazar günü Wembley Stadyumu'nda canlı takip ettiği Avrupa Şampiyonası final maçının çıkışında saldırıya uğradığını açıkladı.

McLaren, Lando Norris'in Pazar gecesi saldırıya uğradığını doğruladı

İngiliz pilot, Pazar günü ülkesinin İtalya'yla karşılaştığı Avrupa Şampiyonası finalini Wembley Stadyumu'nda canlı bir şekilde takip etmişti.

İngiltere'nin final maçını kaybetmesinin ardından 2500 kadar sarhoş holigan Wembley Stadyumu'nu basmıştı ve olay yerinde arbedeler yaşanmıştı.

Birçok sporcunun ailesi de zor durumda kalırken, The Sun bu akşam saatlerinde Pazar gecesi yaşanan bu kaos içinde Norris'in McLaren spor aracının durdurulduğunu ve İngiliz pilotun 40.000 pound değerindeki saatinin çalındığını iddia etmişti.

McLaren, bu akşam yayınladığı açıklamada Norris'in maç çıkışında saldırıya uğradığını ve bu saldırıda Norris'in saatinin çalındığını doğruladı.

İngiliz ekip tarafından yapılan açıklamada, Norris'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak İngiliz pilotun olaydan biraz etkilenmiş olduğu da ifade edildi. 

McLaren tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "McLaren Racing, Wembley'de gerçekleştirilen 2020 Avrupa Şampiyonası final maçının ardından, Lando Norris'in taktığı saatin çalındığı bir olayın içinde bulunduğunu doğrulayabiliyor."

"Neyse ki Lando zarar görmedi ancak o, anlaşılabilir bir şekilde sarsılmış durumda. Bütün takım, Lando'yu destekliyor ve eminiz ki yarış taraftarları da bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Britanya Grand Prix'si için ona en iyi dileklerini iletmekte bize katılacaklardır."

"Bu olay polis tarafından incelendiğinden, olayla alakalı daha çok yorumda bulunamayacağız."

 

 

 

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