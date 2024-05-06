Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?

Norris, 5. sıradan başladığı Miami GP'nin başında 6. sıraya gerilemesinin ardından daha çok performansını kontrol altında tutarak önünde olanları takip etmeyi ve orta lastiklerle ilk stintini uzatmayı hedefledi.

Norris'in bu planı işe yaradı çünkü McLaren pilotu, bir taraftan güçlü temposunu sürdürürken diğer taraftan önündeki isimler sırasıyla pite geldikçe yükselmeye başladı. Son olarak 27. turda, ilk iki sırada yer alan Oscar Piastri ve Carlos Sainz'ın pite gelmesinin ardından Norris liderliğe yükseldi.

28. turda Logan Sargeant ve Kevin Magnussen'in kaza yapmasının ardından Miami GP yarış hakemleri, güvenlik aracını yarışa dahil etme çağrısında bulundular. İşte bu noktada Norris'in bir değil, iki kez şanslı olduğu durum ortaya çıktı.

Öncelikle Norris, mücadele ettiği tüm isimler pite geldiği için şanslıydı çünkü kendisi güvenlik aracı altında pite gelerek daha az zaman kaybedecekti. Normal pit stopta pilotlar 20 saniyenin üzerine zaman kaybediyor. Norris, yarışın o bölümünde kendisini takip eden Max Verstappen'in yaklaşık 11 sn önündeydi ve pite girdiğinde muhtemelen ikinci sırada dönecekti. Bu bile McLaren pilotu için büyük bir ilerleme olacaktı.

The safety car Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu noktada Norris için ikinci şanslı durum yaşandı. Güvenlik aracı çağrısı, Norris pite giriş yolunu geçtikten sonra geldi. Norris son virajı dönerken tabelalarda SC ışığı yandı. Bu durum, Norris için ilk başta kötü bir gelişme gibi göründü çünkü güvenlik aracının arkasında kalırsa, Verstappen'e karşı sahip olduğu 11 saniyelik fark da kapanacaktı.

SC tabelasını gören Norris, güvenlik aracı delta süresine uyarak yoluna devam etti ve ilk viraja geldiğinde, kendisini ikinci kez şanslı kılan ikinci olay yaşandı. Güvenlik aracı henüz piste çıkamamıştı, bu sayede Norris yoluna devam etti.

Güvenlik aracı piste Norris ile Verstappen'in arasındaki 11 saniyelik boşlukta çıktı. Bu, Norris'in önü boş bir şekilde delta süresine uyarak ilerleyeceği, Verstappen ve arkasındaki isimlerin ise gerekli konvoy oluşana kadar güvenlik aracının performansına uymak zorunda kalacağı manasına geliyordu.

Bu sayede Norris, pite geldiğinde yarım dakikanın üzerine fark açmayı başardı. Pist üstünde konvoy oluşup araçlar yavaşlatıldıktan sonra güvenlik aracı, arkasına lider araç gelene kadar diğer isimlerin geçip konvoyu geçmesine izin verir. Dün akşamki yarışta da öyle oldu. Verstappen ile Norris arasında kalan isimler güvenlik aracını geçerek yeniden konvoyun arkasına geldiler.

Kısaca özetlemek gerekirse; ilk olarak güvenlik aracının Norris'in henüz pite girmediği ve rakiplerinin pite geldiği dönemde yarışa dahil olması, ikinci olarak güvenlik aracı çağrısı yapıldığında güvenlik aracının Norris'in önünde yarışa dahil olmayıp Verstappen'in önünde yarışa dahil olması Norris ve McLaren'in Miami GP'de şanslı olmasını sağladı ve galibiyet yolunda büyük katkı sağladı.

Ancak bu tür durumları daha önce birçok kez gördük. Güvenlik aracı bazı isimlerin şanslı, bazı isimlerin şanssız olmasıyla sonuçlanır. Güvenlik aracının piste çıkmasında lider pilotun pozisyonundan ziyade pist üstündeki güvensiz durumun kontrol altına alınması amaçlanır.

Dün akşamki yarışta McLaren ve Norris şanslı taraftaydı.