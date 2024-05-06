Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu
McLaren pilotu Lando Norris, 2024 Miami GP'yi kazanmasıyla Formula 1 tarihinde yarış kazanmayı başaran 114. isim oldu.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Miami'de kariyerinin 110. Formula 1 yarışına çıkan Norris, bugüne kadar bir türlü yarış kazanamamasıyla kötü bir üne sahipti.
Ancak Norris,5. sıradan başladığı Miami GP'yi güvenlik aracının da yardımıyla kazanarak kariyerindeki ilk Formula 1 galibiyetini aldı.
Norris ilk galibiyetini 110. F1 yarışında alırken, tarihte bunu başaran 114. farklı isim oldu.
Norris'in galibiyetiyle McLaren, 2021 İtalya GP'den sonra ilk GP zaferini elde ederken, bu takımın 184. galibiyeti, 506. podyumu oldu.
Diğer taraftan 2023 Singapur GP'den sonra ilk defa bir pilot/takım, Verstappen'in tamamladığı bir yarışı kazanmış oldu.
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