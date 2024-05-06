Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP
İstatistikler

Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

McLaren pilotu Lando Norris, 2024 Miami GP'yi kazanmasıyla Formula 1 tarihinde yarış kazanmayı başaran 114. isim oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, lifts the trophy in celebration

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Miami'de kariyerinin 110. Formula 1 yarışına çıkan Norris, bugüne kadar bir türlü yarış kazanamamasıyla kötü bir üne sahipti.

Ancak Norris,5. sıradan başladığı Miami GP'yi güvenlik aracının da yardımıyla kazanarak kariyerindeki ilk Formula 1 galibiyetini aldı.

Norris ilk galibiyetini 110. F1 yarışında alırken, tarihte bunu başaran 114. farklı isim oldu.

Norris'in galibiyetiyle McLaren, 2021 İtalya GP'den sonra ilk GP zaferini elde ederken, bu takımın 184. galibiyeti, 506. podyumu oldu.

Diğer taraftan 2023 Singapur GP'den sonra ilk defa bir pilot/takım, Verstappen'in tamamladığı bir yarışı kazanmış oldu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Norris: "Şüpheleri haksız çıkardığım için mutluyum"
Sonraki haber Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?

Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?

Formula 1
Miami GP
Lando Norris, Miami GP zaferinde güvenlik aracı konusunda nasıl iki kez şanslıydı?
Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"

Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"

Formula 1
Miami GP
Sainz: "Perez ilk virajda 'torpido gibi' geldi!"
Verstappen: "Kötü günümüzde 2. olduk - Norris bu zaferi hak etti!"

Verstappen: "Kötü günümüzde 2. olduk - Norris bu zaferi hak etti!"

Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kötü günümüzde 2. olduk - Norris bu zaferi hak etti!"

Son Haberler

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor

F1 Formula 1
Miami GP
Red Bull, Wheatley'nin takımdan ayrılacağını düşünmüyor
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak

F1 Formula 1
Schumacher, Antonelli'nin değerlendirilmesi için bir 'ölçüt' olacak
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"

F1 Formula 1
Miami GP
Ralf: "Norris daha da çok yarış kazanacak"
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

F1 Formula 1
Miami GP
Sargeant, Antonelli söylentilerine yanıt verdi: "Elimden geleni yapıyorum, yapabileceğim tek şey bu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye