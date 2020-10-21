Lance Stroll'un COVID-19 testi pozitif çıkmış!

Stroll, kendisini pek iyi hissetmediği gerekçesiyle Nürburgring'de gerçekleştirilen Eifel GP'ye katılamamıştı. Onun yerine son dakika takımın eski pilotu Nico Hulkenberg katıldı ve Alman sürücü yarışa son sırada başlamasına rağmen 8. olarak önemli puanlar kazandı.

Eifel GP hafta sonunda Stroll'ün COVID-19 olduğu iddia edilse de testlerin hep negatif çıktığı belirtildi.

Ancak bugün Instagram hesabından paylaşım yapan Stroll, yarıştan sonraki testinin pozitif çıktığını ancak sonrasında iyileştiğini, bu hafta sonu Portekiz GP'de yarışmayı planladığını söyledi.

Stroll, "Eifel GP'nin ardından yapılan COVID-19 testimin sonucunun pozitif çıktığı konusunda herkesi bilgilendirmek istiyorum. Şu anda %100 iyi hissediyorum ve sonrasında tüm testlerim negatif çıktı."

"Olanları açıklamam gerekirse, normal yarış öncesi testinin negatif çıkmasının ardından Nürburgring'e gittim."

"Cumartesi sabah kendimi kötü hissetmeye başladım ve karın ağrısıyla uyandım. FIA protokollerine uyarak kendimi motorize evde izole edip bir daha padoğa girmedim. Yarışabilecek durumda değildim, bu yüzden Pazar sabah erkenden evime uçtum. Kendimi kötü hissetmeye devam edince, Pazar akşam bir kez daha test yaptırdım."

"Ertesi gün sonuçlar pozitif çıktı ve 10 gün boyunca kendimi evde izole ettim. Neyse ki semptomlar çok hafifti."

"Bu hafta Pazartesi günü bir kez daha test yaptırdım ve sonuç negatif çıktı. Kendimi harika durumda hissediyorum. Portekiz'de tekrar takımla olmak ve yarışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

FIA'nın koronavirüs protokollerine göre kendisini kötü hisseden, negatif olsa dahi temaslı olan ya da COVID-19 semptomları gösteren pilotların bu durumu yetkililere bildirmesi ve padoğa girmemesi gerekiyor.

Stroll'un yaşadıklarının ardından FIA'nın COVID-19 protokollerinde bir açık olup olmadığı gündeme geldi ancak FIA, bu konuda bir açığın olmadığını belirtti.