Lance Stroll yeni kask tasarımını tanıttı

Aston Martin Formula 1 pilotu Lance Stroll yeni sezon öncesinde yepyeni bir kask tasarımına geçti ve kasını, aracın rengi olan zümrüt yeşiline boyadı.

Kaskta büyük bir Aston Martin amblemi yer alıyor. Ayrıca tepe kısmında Kanada bayrağı da var.

İşte kask tasarımı:

Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing 1 / 4 Fotoğraf: Mark Antar Design Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing 2 / 4 Fotoğraf: Mark Antar Design Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing 3 / 4 Fotoğraf: Mark Antar Design Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing 4 / 4 Fotoğraf: Mark Antar Design