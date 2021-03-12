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Lance Stroll yeni kask tasarımını tanıttı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Aston Martin pilotu Lance Stroll, yeni sezonda mücadele edeceği kask tasarımını tanıttı.
Aston Martin Formula 1 pilotu Lance Stroll yeni sezon öncesinde yepyeni bir kask tasarımına geçti ve kasını, aracın rengi olan zümrüt yeşiline boyadı.
Kaskta büyük bir Aston Martin amblemi yer alıyor. Ayrıca tepe kısmında Kanada bayrağı da var.
İşte kask tasarımı:
Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing
1/4
Fotoğraf: Mark Antar Design
Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing
2/4
Fotoğraf: Mark Antar Design
Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing
3/4
Fotoğraf: Mark Antar Design
Helmet of Lance Stroll, Aston Martin Racing
4/4
Fotoğraf: Mark Antar Design
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Lance Stroll yeni kask tasarımını tanıttı
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