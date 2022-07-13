Lance Stroll, Fransız bir yorumcunun hakaretine uğradı

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Belçika'daki RTBF Sport'ta çalışmakta olan Fransız yorumcu Lionel Froissart, katıldığı bir yayında Stroll'ü "otistik" olarak nitelendirdi.

Froissart'ın yorumunu hatalı bulan yayın arkadaşı Gaetan Vigneron "Bu çok ağır, çok ileri gidiyorsun." şeklinde karşılık verdi.

Ancak Froissart, "Dürüst olmak gerekirse, gerçek bu" diyerek hakaretini yineledi.

RTBF yayını, resmi Fransızca yayın olarak F1TV'de yer almaktaydı, dolayısıyla yarışı canlı izleyen birçok kişi tarafından sosyal medyaya taşındı ve büyük bir fırtınaya yol açtı.

Hızlıca harekete geçen kanal yönetimi, GPFans'a yaptığı açıklamada Froissart'ın kızağa alındığını doğruladı.

Açıklamada, "RTBF, 10 Temmuz Pazar günü yorumcu Lionel Froissart'ın Avusturya GP'si sırasında yayında kullandığı sözleri şiddetle kınıyor."

"Otizmle bir sürücünün iletişim kurma biçimini ilişkilendirmek yanlış ve RTBF değerleriyle tamamen tutarsız."

"İlgili tüm kişilerin dinlenmesi için bir iç soruşturma yapılacak. Amaç, bu olaya neyin yol açabileceğini ayrıntılı olarak anlamak."

"Bu soruşturmanın sonuçları beklenirken, RTBF bir sonraki duyuruya kadar söz konusu yorumcuyla çalışmayacak." ifadeleri yer aldı.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images