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Formula 1 Avusturya GP

Lance Stroll, Avusturya GP ilk antrenman seansında koltuğunu Jak Crawford'a bırakacak

Aston Martin, Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda ilk antrenman seansında Lance Stroll'ün aracını Jak Crawford'un kullanacağını açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Jak Crawford, Aston Martin Racing

Jak Crawford, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Jak Crawford daha önce bu sezon Japonya'da Fernando Alonso'nun aracını kullanarak ilk antrenman seansına çıkmıştı. 

Formula 1 kuralları gereği her tam zamanlı pilot, sezon boyunca iki kez aracını en az iki Grand Prix tecrübesine sahip olmayan genç bir pilota bırakmak zorunda.

Crawford'un Avusturya'daki ilk antrenman seansında yer almasıyla birlikte Aston Martin, bu zorunlu seanslardan ikisini tamamlamış olacak. Hem Fernando Alonso hem de Lance Stroll'ün sezonun ilerleyen bölümünde birer antrenman seansında daha araçlarını devretmeleri gerekecek.

Crawford ayrıca bu hafta Barselona'da gerçekleştirilen Pirelli lastik testinde AMR26 ile piste çıktı.

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Lars Baron / Getty Images

Genç pilot, Avusturya öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yarış hafta sonunda AMR26'yi sürme fırsatı elde etmek harika."

"Avusturya benim iyi bildiğim bir pist ve Aston Martin ile Red Bull Ring'e geri dönmek benim için özel olacak. İlk F1 testime yaklaşık iki yıl önce burada çıkmıştım."

"Sezon boyunca simülatörde çok zaman geçirdim ve Barselona'daki lastik testine de katıldım, bu yüzden bu çalışmaları piste yansıtmayı dört gözle bekliyorum."

"Formula 1 aracında her fırsat çok değerli. Amacım takıma faydalı geri bildirim vermek ve seansı maksimum verimle tamamlamak."

Aston Martin pist üstü sorumlusu Mike Krack ise Crawford'un performansını geliştirmesi açısından bu tür seansların önemli olduğunu vurguladı: "Jak üçüncü pilot olarak takımımızda önemli bir rol oynuyor. Bu seans da onun gelişimi için bir başka değerli adım olacak."

"Sezon boyunca simülatör programımızda yoğun şekilde yer aldı ve Barselona'daki Pirelli testinde de verimli turlar attı."

"Avusturya, yarış hafta sonu ortamında gelişimini değerlendirmek ve takım için değerli veri toplamak adına iyi bir fırsat olacak."

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