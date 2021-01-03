Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

Max Verstappen, altı yılı aşkın bir süredir Formula 1'de yarışıyor ve performansı her geçen yıl daha da ileri gidiyor.

Hollandalı pilot, bu yıllardaki performansıyla, Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers'ın gözüne "istikrarla şekilde gelişen" bir pilot olarak girmeyi başarmış durumda.

Red Bull'un Hollandalı pilotu hakkında RacingNews365'e özel açıklamalar bulunan Jan Lammers, "Max Verstappen'in en iyi performansını sergileme tutarlılığının son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Verstappen'in hatalarından sonraki tavırlarından etkilenen Lammers, "Araçtan indiğinde bir şeylerin neden iyi gitmediğini bilmediğini hiç görmedim, sorunlara hep hakimdi. Bir şeylerin nedenini hep biliyordu. Her zaman maksimum performans sergiliyor ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Macaristan'daki kazasına bakın. Bu tür şeyler gerçekten de biraz garip görünse de bu işin bir parçası. O hep, her seferinde orada oluyor. İster ısınma turlarında olsun ister başka zamanda %100 geri dönüş yapıyor ve bunu çok etkileyici buluyorum. Bunu bu kadar yapabilen kimse yok, Lewis Hamilton dahil."

Yedi kez dünya şampiyonu ile karşılaştırma da yapan Lammers, "Hepimiz Hamilton'ın birdenbire bir şey istediğini ya da mühendisiyle stratejik bir tartışma içinde olduğunu deneyimledik. Böyle zamanlarda Hamilton sendeliyor, bunu Max ile hiç yaşamadık. Elbette Hamilton ara sıra kötü bir gün geçirmeyi göze alabilir çünkü zaten kazandığı çok fazla şey var ancak Max Verstappen'in bir sürücü olarak saf performans açısından boş bir günü olduğunu hiç görmedim. " dedi.

Lammers, Verstappen için bu yılı sportif anlamda 'en iyisi' olarak özetliyor.

Verstappen'in gelişebileceği yerler sorulduğunda Lammers, "Hangi alanda gelişebileceğini bildiğimi kesinlikle iddia etmek istemiyorum. Bunu çok iddialı buluyorum. Yaptığı şeyin son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum ve Hollandalılar olarak böyle bir sürücümüz olduğu için gerçekten gurur duymalıyız. Burada olduğum 64 yıl boyunca, bu kadar verimli olan ve bu kadar yüksek performans tutarlılığı sunmayı başaran bir yarış pilotu daha görmedim."

Lammers bu nedenle gelişebileceği noktaları söylemekten kaçınıyor ancak Verstappen'in önümüzdeki yıllarda dikkat etmesi gereken bir noktaya dikkat çekiyor: "Şu anki en büyük sorunu bu zengin övgülerle nasıl başa çıktığı. Şimdiye kadar sağlam bir şekilde yürüttü ama bir uçak alacak, sonra buna bir tekne eklenecek ve belki bir gün daha büyük bir ev alacak... Tam da elde ettiği başarılardan dolayı daha fazla dikkat dağıtıcı şeyle karşı karşıya kalacak. "