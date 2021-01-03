Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

paylaşım
yorumlar
Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen'in son yıllardaki performansı, Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers tarafından övgü dolu sözlerle karşılandı.

Max Verstappen, altı yılı aşkın bir süredir Formula 1'de yarışıyor ve performansı her geçen yıl daha da ileri gidiyor.

Hollandalı pilot, bu yıllardaki performansıyla, Hollanda GP sportif direktörü Jan Lammers'ın gözüne "istikrarla şekilde gelişen" bir pilot olarak girmeyi başarmış durumda.

Red Bull'un Hollandalı pilotu hakkında RacingNews365'e özel açıklamalar bulunan Jan Lammers, "Max Verstappen'in en iyi performansını sergileme tutarlılığının son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Verstappen'in hatalarından sonraki tavırlarından etkilenen Lammers, "Araçtan indiğinde bir şeylerin neden iyi gitmediğini bilmediğini hiç görmedim, sorunlara hep hakimdi. Bir şeylerin nedenini hep biliyordu. Her zaman maksimum performans sergiliyor ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Macaristan'daki kazasına bakın. Bu tür şeyler gerçekten de biraz garip görünse de bu işin bir parçası. O hep, her seferinde orada oluyor. İster ısınma turlarında olsun ister başka zamanda %100 geri dönüş yapıyor ve bunu çok etkileyici buluyorum. Bunu bu kadar yapabilen kimse yok, Lewis Hamilton dahil."

Yedi kez dünya şampiyonu ile karşılaştırma da yapan Lammers, "Hepimiz Hamilton'ın birdenbire bir şey istediğini ya da mühendisiyle stratejik bir tartışma içinde olduğunu deneyimledik. Böyle zamanlarda Hamilton sendeliyor, bunu Max ile hiç yaşamadık. Elbette Hamilton ara sıra kötü bir gün geçirmeyi göze alabilir çünkü zaten kazandığı çok fazla şey var ancak Max Verstappen'in bir sürücü olarak saf performans açısından boş bir günü olduğunu hiç görmedim. " dedi.

Lammers, Verstappen için bu yılı sportif anlamda 'en iyisi' olarak özetliyor.

Verstappen'in gelişebileceği yerler sorulduğunda Lammers, "Hangi alanda gelişebileceğini bildiğimi kesinlikle iddia etmek istemiyorum. Bunu çok iddialı buluyorum. Yaptığı şeyin son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum ve Hollandalılar olarak böyle bir sürücümüz olduğu için gerçekten gurur duymalıyız. Burada olduğum 64 yıl boyunca, bu kadar verimli olan ve bu kadar yüksek performans tutarlılığı sunmayı başaran bir yarış pilotu daha görmedim."

Lammers bu nedenle gelişebileceği noktaları söylemekten kaçınıyor ancak Verstappen'in önümüzdeki yıllarda dikkat etmesi gereken bir noktaya dikkat çekiyor: "Şu anki en büyük sorunu bu zengin övgülerle nasıl başa çıktığı. Şimdiye kadar sağlam bir şekilde yürüttü ama bir uçak alacak, sonra buna bir tekne eklenecek ve belki bir gün daha büyük bir ev alacak... Tam da elde ettiği başarılardan dolayı daha fazla dikkat dağıtıcı şeyle karşı karşıya kalacak. "

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Önceki haber

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

S Sport Plus'ta büyük indirim!
GENEL GENEL / Son dakika

S Sport Plus'ta büyük indirim!

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Gelecek için sabırsızlanıyorum"

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Son Haberler

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
F1 Formula 1 / Haberler

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

1s
2
Formula 1

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

4s
3
Formula 1

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

3s
4
GENEL

S Sport Plus'ta büyük indirim!

20s
5
Formula 1

Michael Schumacher hakkında bilinmeyenler

7s

Son Haberler

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"
F1

Lammers'tan Verstappen'e övgü dolu sözler: "Bunu Hamilton bile yapamaz"

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor
F1

Mazepin F1 çalışmalarında yalan makinesi sensörlerinden yararlanıyor

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"
F1

Raikkonen: "Sıralama veya yarış ayarı yapmak bir fark yaratmıyor"

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı
F1

Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı
F1

Motorsport.com Türkiye "Yılın Enleri" anketi sonuçlandı

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.